Du lịch dã ngoại được lòng giới trẻ dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Nà Bờ Sông Bôi là điểm đến thuộc tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội khoảng 1h đi xe. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái về cảnh quan với cây xanhh, dòng sông trong lành. Đến với Nà Bờ Sông Bôi, người lớn có thể cắm trại, nghỉ ngơi, lội sông bắt cá, chèo thuyền... trong khi đó trẻ em có thể vui đùa trong nước, tìm cua, bắt ốc... Lưu ý ở đây nước sông nông nhưng lòng sông có nhiều đá cuội nên người lớn chủ động chuẩn bị giày hoặc ủng để khi lội nước không bị đau chân. Nà Bờ Kim Bôi chỉ nên chơi trong ngày, nếu muốn cắm trại ở qua đêm mọi người nên tìm bãi cỏ chứ không nên cắm trại ở bãi sỏi hay gần suối và chuẩn bị đồ thật đầy đủ. Và dù cắm trại ở đâu thì cũng cần có ý thức giữ gìn vệ sinh, mang rác về và dọn dẹp sau mỗi chuyến đi, để không làm ảnh hưởng đến quang cảnh sạch đẹp. Mộc Châu - nằm ở phía Đông Nam tỉnh Sơn La, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 180km. Mộc Châu dịp Tết có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp với hoa đào, hoa mận, hoa mơ, hoa cải... nở rộ tạo nên bức tranh nhiều màu sắc. Về điểm cắm trại, du khách có thể cắm trại tại các vườn mận hay xuyên núi vào bản Pa Phách và xin phép người dân để được dựng lều nghỉ ngơi. Thung Nai được biết tới là hòn đảo giữa lòng hồ. Để đến đây, bạn gửi lại xe ở bãi giữ, sau đó đi thuyền ra đảo. Nếu đi đoàn đông người có thể thuê riêng thuyền còn nếu đi đoàn nhỏ lẻ có thể ghép thuyền cùng đoàn khác để tiết kiệm chi phí. Đến Thung Nai, bạn có thể cắm trại, chèo sup xung quanh hồ hoặc đi tham quan, khám phá các bản của người dân địa phương. Vì là địa điểm cắm trại tự do nên các bạn tự chuẩn bị lều trại, bếp nướng. Đặc biệt vùng cao gần hồ nước nên các bạn nên mặc ấm, mang thêm áo, thuốc chống côn trùng. Bãi Bùi nằm ở xóm Khộp, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội khoảng 140km. Khu vực này được phủ cỏ xanh mướt, nằm ở độ cao 600m so với mực nước biển. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp, cuộc sống của người dân Bãi Bùi cũng rất yên bình. Vào buổi sáng, trên bãi cỏ có những đàn trâu, đàn bò của người dân thong dong gặm cỏ hay đẫm mình dưới bùn tắm mát. Các nhà dân ở địa phương đều có vườn trồng rau, cây trái trước nhà giúp quang cảnh trông vô cùng giản dị, nhẹ nhàng. Vì toạ lạc ở độ cao 600m so với mực nước biển nên Bãi Bùi thoáng đãng, không khí dịu mát chứ không oi bức, nóng gắt như ở thành phố. Mùa đông lá cây chuyển sang sắc vàng, đỏ tạo nên khung cảnh ấn tượng. Tuy nhiên nơi đây còn khá hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ du lịch. Vì vậy bạn nên chủ động chuẩn bị các thực phẩm thiết yếu, thuốc bôi xịt côn trùng, đồ dùng cần thiết khi đi cắm trại.

