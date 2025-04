Đồng chí cảnh vệ Bắc Kạn nổi tiếng 5 năm trước giờ ra sao?

Phùng Thế Văn (SN 1999, tỉnh Bắc Kạn), anh chàng nổi tiếng sau khoảnh khắc xuất hiện trong chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ 2020 cũng bất ngờ hot lại. Ở thời điểm đó, Thế Văn đang công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Hình ảnh mới nhất của nhân vật này được netizen cập nhật khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Bên dưới những video đào lại các khoảnh khắc gây sốt của Thế Văn, nhiều netizen đã dành lời khen. Sau 5 năm nổi tiếng, Thế Văn vẫn giữ được visual vô cùng sắc nét với chiều cao 1m85 và tổng thể cân đôi. Khi lên sóng truyền hình năm 2020, nam quân nhân này tiết lộ chưa có người yêu. Thế Văn từng tâm sự bản thân là người sống tình cảm, và cũng tiết lộ gu người yêu như sau: "Mình không có tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng nào về người bạn gái tương lai cả. Bởi theo mình khi thích hay yêu một ai đó thì mọi tiêu chuẩn đưa ra đều vô nghĩa cả". Được biết, sau khi tốt nghiệp trung học tại Bắc Kạn, với ước mơ trở thành một Chiến sĩ Công an nhân dân, Thế Văn làm hồ sơ dự thi Trường Sĩ quan Chính trị nhưng không may mắn trúng tuyển. Không từ bỏ ước mơ, chàng trai Bắc Kạn quyết định đăng kí tham gia nghĩa vụ và đã chọn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Hiện tại, Thế Văn thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân trên MXH. Đặc biệt, anh chàng rất yêu công việc của mình, thường xuyên chia sẻ những hoạt động và hình ảnh đi làm trong cơ quan. Ngày thường, Thế Văn cũng rất tích cực tham gia các phong trào đoàn đội và thể dục thể thao. Trai đẹp có hàng chục nghìn lượt theo dõi trên MXH nhưng vẫn để trạng thái "độc thân" khiến dân mạng tò mò không biết: Hoa này đã có chủ hay chưa?

