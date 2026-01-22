Hà Nội

Cầu thủ bị bắt giữ vì dùng khuỷu tay đánh vào mặt đối thủ

Một người đàn ông 35 tuổi đã bị bắt giữ sau một sự cố mà trọng tài không phát hiện ra trong một trận đấu thuộc giải hạng ba ở xứ Wales.

Trường Hân dịch

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi sau khi một cầu thủ bóng đá bị quay phim dùng khuỷu tay đánh ngã đối thủ xuống đất trong một vụ việc ngoài sân cỏ, theo The Telegraph.

Video: The Telegraph

Các nhân chứng cho biết họ "vô cùng phẫn nộ" vì cầu thủ đó thoát khỏi thẻ đỏ do trọng tài đã bỏ qua sự việc.

Video quay từ ngoài sân cho thấy một cầu thủ của Trearddur Bay, Tom Taylor, bất ngờ tấn công một cầu thủ của Porthmadog trong trận đấu thuộc giải Ardal North West League ở xứ Wales.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem – dẫn đến việc một số người kêu gọi cảnh sát phải xử lý vụ việc.

"Cảnh sát Bắc Wales đã nắm được thông tin về một video đang lan truyền trên mạng liên quan đến một sự cố xảy ra tại trận đấu bóng đá giữa Trearddur Bay FC và Porthmadog FC vào thứ Bảy," một tuyên bố của cảnh sát cho biết.

“Các sĩ quan đang tiến hành điều tra để làm rõ các tình tiết xung quanh vụ việc. Trong quá trình điều tra, một người đàn ông 35 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ hành hung. Hiện người này vẫn đang bị giam giữ.”

Câu lạc bộ cho biết thêm rằng họ "hoàn toàn không dung túng cho bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào của nhân viên hoặc cầu thủ".

James Roberts, người đã đăng tải đoạn video lên X, dường như đã có mặt tại trận đấu. Anh ta nói rằng những cảnh tượng đó "vô cùng kinh tởm" và Taylor "nên bị cấm thi đấu suốt đời".

Khi được hỏi trọng tài đã làm gì về vụ việc, anh ta viết "không có gì xảy ra cả". "Các cổ động viên đã cho trọng tài xem video nhưng ông ấy không thể làm gì được vì đã quá muộn."

Vụ xô xát dường như không có lý do rõ ràng đã xảy ra trước khi quả phạt đền được thực hiện. Theo các báo cáo, cầu thủ chạy cánh Danny Brookwell của Porthmadog là người ngã xuống đất.

Vụ việc được cho là đã xảy ra ở phút thứ 59 khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau khi Brookwell bị phạm lỗi. Theo bản báo cáo trận đấu của đội chủ nhà, cú sút phạt đền của Rhys Alun đã được "thủ môn Paul Pritchard cản phá xuất sắc bằng pha bay người sang phải".

