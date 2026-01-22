Hà Nội

Gói thầu thi công Đường GTNT thôn Tân Lạc 1 về tay Nguyễn Lợi

Vượt qua đối thủ nhờ tỷ lệ tiết kiệm 14,4%, Công ty Nguyễn Lợi đã được phê duyệt thực hiện gói thầu thi công đường giao thông nông thôn tại xã Đinh Lạc.

