Những bức thư tình khắc tường Pompeii cổ đại gây tò mò

Kho tri thức

Những bức thư tình khắc tường Pompeii cổ đại gây tò mò

Sử dụng các công nghệ tiên tiến, các chuyên gia đã phát hiện những bức thư tình, tâm sự đời thường... được khắc trên các bức tường ở thành phố Pompeii.

Tâm Anh (theo Indiatoday)
Các nhà nghiên cứu đã xác định được 79 dòng chữ khắc chưa từng thấy trước đây trên các bức tường của một hành lang dài nối các nhà hát của Pompeii với tuyến đường sầm uất Via Stabiana của thành phố cổ. Khu vực này lần đầu được khai quật cách đây hơn 230 năm. Ảnh: Pompeii Archaeological Park.
Pompeii là thành phố thời La Mã bị chôn vùi trong thảm kịch phun trào núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên. Thảm kịch tồi tệ này đã chôn vùi toàn bộ thành phố bên dưới lớp tro bụi núi lửa dày vài mét. Đến thế kỷ 18, các chuyên gia đã phát hiện tàn tích thành phố cổ Pompeii ngày nay thuộc Italy. Ảnh: Pexels.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp tạo ảnh kỹ thuật số tương tác (RTI) - công nghệ cho phép khắc họa vật thể dưới nhiều góc chiếu sáng khác nhau. Qua đó, họ phát hiện những vết khắc mờ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ảnh: Pompeii Archaeological Park.
Kết quả là các chuyên gia tìm thấy khoảng 300 dòng chữ khắc trên các bức tường, trong đó có 79 dòng hoàn toàn mới. Trong số này có những tin nhắn yêu đương được cho là các bức thư tình cũng như những tâm sự đời thường, thậm chí là một số lời lăng mạ. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Nhóm nghiên cứu chia sẻ một số nội dung yêu đương được khắc trên bức tường. Trong số này, một dòng chữ khắc lời chia tay vội vàng của một người gửi tới người yêu: “Tôi đang rất vội. Tạm biệt, Sava của tôi, hãy chắc rằng em yêu tôi!”. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Một dòng chữ khác khắc trên tường thể hiện sự tấm chân tình của cô gái nô lệ tên Methe dành cho người yêu Cresto kèm theo lời cầu xin sự nữ thần tình yêu Venus che chở cho hai người. Ảnh: pompeii-tickets.com.
Ngoài ra, các chuyên gia còn phát hiện hình vẽ mờ mô tả 2 đấu sĩ đang giao chiến và lời mở đầu của một bức thư tình. Ảnh: pompeii-tickets.com.
Gabriel Zuchtriegel, giám đốc khu khảo cổ, cho hay khám phá mới là "chìa khóa" mở ra những điều chưa biết về thế giới cổ đại. Việc tìm thấy những dòng chữ khắc chưa từng biết tới tại Pompeii là một "di sản khổng lồ" của quá khứ. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Nhiều thế kỷ sau khi Pompeii bị "xóa sổ" khỏi bản đồ thế giới, những cuộc khai quật tại thành phố cổ xưa này hé lộ những thông tin quý giá về cuộc sống của người dân La Mã thời xưa thông qua các công trình kiến ​​trúc, đường phố, tác phẩm nghệ thuật và những đồ dùng thường nhật được tìm thấy và phục dựng. Ảnh: pompeii-tickets.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#Khám phá thành phố Pompeii cổ đại #Hé lộ tin nhắn khắc trên tường #Pompeii #khảo cổ #La Mã

