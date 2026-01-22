Salim xả kho loạt ảnh check-in ngôi làng tuyết đẹp như cổ tích

Hà Nội

Bất chấp cái lạnh âm độ, Salim vẫn khiến dân mạng 'tan chảy' với loạt ảnh đẹp tựa tiên tử tại làng tuyết tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Trầm Phương
Mới đây, hot girl Salim đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh du lịch tại một ngôi làng tuyết trắng xóa. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng, "mẹ bỉm" Salim khoe nhan sắc thăng hạng, thanh khiết tựa "nàng thơ tuyết". (Ảnh: IGNV)
Làng Tuyết Hương (China Snow Town) tọa lạc tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc là một trong những điểm đến mùa đông hot nhất châu Á thời gian qua. Điểm đặc trưng nhất của ngôi làng chính là những lớp tuyết dày, mịn màng bao phủ lên mái nhà gỗ, tạo thành những hình thù như những cây nấm khổng lồ. (Ảnh: IGNV)
Để nổi bật giữa khung cảnh tuyết trắng, Salim đã lựa chọn phong cách đơn sắc với tông màu trắng kem chủ đạo. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc áo khoác lông dáng dài ấm áp phối cùng khăn quàng cổ cùng tông. Set đồ không chỉ giúp giữ ấm tuyệt đối trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà còn tạo nên vẻ ngoài sang trọng, tiểu thư. (Ảnh: IGNV)
Một chiếc mũ len beanie đính quả bông và đôi găng tay trắng là những món đồ "bất ly thân" vừa để bảo vệ sức khỏe, vừa là phụ kiện sống ảo cực chất. (Ảnh: IGNV)
Salim chọn tông trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ rực rỡ, tạo sự tương phản hoàn hảo với màu tuyết, giúp gương mặt trở nên bừng sáng và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Cùng với những khoảnh khắc đẹp như cổ tích, Salim cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ngắm nhìn lại những tấm hình trong chuyến đi vừa qua của mình: "Lúc ở đây thì chỉ muốn chụp nhanh mấy tấm ảnh rồi về, giờ xem lại ảnh lại nghĩ đi ít quá biết thế đi thêm." (Ảnh: IGNV)
Đến làng Tuyết Hương, Salim và những người bạn của mình không chỉ để ngắm cảnh mà còn để trải nghiệm cái lạnh "cắt da cắt thịt" lên tới -30 độ C, chơi trò hắt nước sôi thành băng hay đi xe trượt tuyết do chó kéo. (Ảnh: IGNV)
Nhiệt độ lạnh sâu tại Cáp Nhĩ Tân trong tháng 1 khiến Salim phải trùm kín từ đầu tới chân song vẫn có lúc mũi đỏ ửng, lông mi đóng băng vì giá lạnh. (Ảnh: IGNV)
Ngoài ngôi làng tuyết, Salim chuyến đi này còn ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng khác như công viên Thế giới băng tuyết hay khu trượt tuyết Yabuli. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
