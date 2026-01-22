Hà Nội

Cận cảnh biệt thự dưỡng già hơn 100m2 của vợ chồng U70

Biệt thự dưỡng già của vợ chồng U70 tại Trung Quốc cao 3 tầng, diện tích xây dựng 125m2, nằm trên khu đất có sân vườn rộng khoảng 700m2, chiều cao khoảng 10m.

Sau khi nghỉ hưu, một cặp vợ chồng ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã chọn xây dựng một căn nhà rộng 125m2 khu đất có sân vườn lên tới hơn 700m2. Ảnh: Toutiao
Không chạy theo sự hào nhoáng hay đồ đạc đắt tiền, ngôi nhà 3 tầng tập trung vào trải nghiệm sinh hoạt: thoáng đãng, nhiều ánh sáng. Ảnh: Toutiao
Tầng 1 thiết kế theo dạng mở, kết nối liền mạch phòng khách, phòng ăn và bếp. Ảnh: Toutiao
Toàn bộ sàn được lát gạch xám nhạt xuyên suốt, giúp không gian luôn sáng và thoáng mắt. Ảnh: Toutiao
Nội thất trong nhà xoay quanh 3 gam màu chủ đạo: nâu trầm, xám nhạt và gỗ óc chó đen. Ảnh: Toutiao
Từ sofa, hệ tủ cho đến bàn trà đều được thống nhất về chất liệu và màu sắc, tạo cảm giác liền mạch. Ảnh: Toutiao
Tầng 2 là khu vực phòng đọc mở, tiếp tục sử dụng cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng. Ảnh: Toutiao
Phòng ngủ mang phong cách tối giản, sử dụng tông kem kết hợp gỗ sáng làm chủ đạo. Sàn gỗ tự nhiên tạo cảm giác ấm áp. Ảnh: Toutiao
