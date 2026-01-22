Hà Nội

Tàn tích kinh thành chi chít kim tự tháp của của vương quốc Kush cổ đại

Kho tri thức

Tàn tích kinh thành chi chít kim tự tháp của của vương quốc Kush cổ đại

Di tích Meroë ở Sudan là trung tâm huy hoàng của vương quốc Kush cổ đại, phản ánh nền sự rực rỡ của một nền văn minh châu Phi ngoài Ai Cập hàng ngàn năm trước.

T.B (tổng hợp)
Kinh thành rực rỡ của vương quốc Kush. Meroë từng là kinh đô quan trọng nhất của vương quốc Kush từ khoảng thế kỷ 3 TCN đến thế kỷ 4, đóng vai trò trung tâm chính trị, tôn giáo và kinh tế của vùng Nubia cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Nơi tập trung nhiều kim tự tháp nhất Sudan. Khu nghĩa địa hoàng gia Meroë sở hữu hơn 200 kim tự tháp lớn nhỏ, vượt xa số lượng kim tự tháp còn lại ở Ai Cập ngày nay, dù kích thước mỗi kim tự tháp thường nhỏ hơn nhiều. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc kim tự tháp mang phong cách riêng. Kim tự tháp Meroë có góc nghiêng lớn, đỉnh nhọn và thường kèm đền nhỏ phía trước, thể hiện sự tiếp thu từ Ai Cập cổ đại nhưng đã được bản địa hóa theo thẩm mỹ Kush. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm luyện kim sắt cổ đại. Meroë từng là trung tâm luyện sắt quy mô lớn, cung cấp công cụ và vũ khí cho toàn khu vực Đông Bắc Phi. Ảnh: Pinterest.
Chữ viết Meroitic vẫn còn bí ẩn. Người Kush sử dụng hệ chữ Meroitic riêng biệt, gồm chữ tượng hình và chữ viết tay, nhưng đến nay giới học giả vẫn chưa giải mã hoàn toàn ngôn ngữ này. Ảnh: Pinterest.
Vai trò lớn của các nữ vương Kandake. Nhiều nữ hoàng Kush, được gọi là Kandake, từng trực tiếp trị vì hoặc chỉ huy quân đội, cho thấy vị thế đặc biệt của phụ nữ trong xã hội Meroë cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Giao thương rộng khắp châu Phi và Địa Trung Hải. Meroë nằm trên các tuyến thương mại quan trọng, kết nối nội địa châu Phi với Ai Cập, Biển Đỏ và thế giới Địa Trung Hải, buôn bán vàng, ngà voi, sắt và gia súc. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Năm 2011, di tích Meroë được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, ghi nhận giá trị nổi bật của một nền văn minh châu Phi từng sánh ngang các cường quốc huy hoàng thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
