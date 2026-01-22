Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa khoe giao diện nữ sinh ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa khoe giao diện nữ sinh ngọt ngào

Dù đã là bà mẹ 4 con, Joyce Phạm vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh cực kỳ trẻ trung và cuốn hút.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, Joyce Phạm (tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đầy ngọt ngào trong chuyến du lịch cùng ông xã Tâm Nguyễn. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, trên trang cá nhân, Joyce Phạm (tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đầy ngọt ngào trong chuyến du lịch cùng ông xã Tâm Nguyễn. (Ảnh: IGNV)
Khác với phong cách sang chảnh, hàng hiệu "ngập người" thường thấy, lần này ái nữ nhà Minh Nhựa lại chọn phong cách "back to school" đầy hoài niệm. (Ảnh: IGNV)
Khác với phong cách sang chảnh, hàng hiệu "ngập người" thường thấy, lần này ái nữ nhà Minh Nhựa lại chọn phong cách "back to school" đầy hoài niệm. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Joyce Phạm diện set đồ nữ sinh chuẩn phong cách Hàn Quốc với áo vest xanh đen có logo thêu tỉ mỉ, kết hợp cùng nơ xám điệu đà. Kết hợp với đó là chân váy xếp ly màu nâu nhạt giúp tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, thanh thoát. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Joyce Phạm diện set đồ nữ sinh chuẩn phong cách Hàn Quốc với áo vest xanh đen có logo thêu tỉ mỉ, kết hợp cùng nơ xám điệu đà. Kết hợp với đó là chân váy xếp ly màu nâu nhạt giúp tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, thanh thoát. (Ảnh: IGNV)
Cô khéo léo phối cùng tất đen mỏng và đôi boot lông ấm áp, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Cô khéo léo phối cùng tất đen mỏng và đôi boot lông ấm áp, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng đào nhẹ nhàng cùng mái tóc ép thẳng đơn giản càng giúp Joyce Phạm "hack tuổi" ngoạn mục. Nhìn những hình ảnh này, ít ai ngờ rằng cô nàng sinh năm 1999 hiện đã là "mẹ bỉm" của hai nhóc tỳ xinh xắn. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng đào nhẹ nhàng cùng mái tóc ép thẳng đơn giản càng giúp Joyce Phạm "hack tuổi" ngoạn mục. Nhìn những hình ảnh này, ít ai ngờ rằng cô nàng sinh năm 1999 hiện đã là "mẹ bỉm" của hai nhóc tỳ xinh xắn. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, bộ ảnh còn khiến dân mạng "ăn cẩu lương" bởi những cử chỉ tình tứ của cặp đôi Joyce Phạm - Tâm Nguyễn. Cả hai cùng diện đồ đôi theo phong cách học đường, nắm tay và trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào tại vòng quay ngựa gỗ và các khu vui chơi giải trí. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, bộ ảnh còn khiến dân mạng "ăn cẩu lương" bởi những cử chỉ tình tứ của cặp đôi Joyce Phạm - Tâm Nguyễn. Cả hai cùng diện đồ đôi theo phong cách học đường, nắm tay và trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào tại vòng quay ngựa gỗ và các khu vui chơi giải trí. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi về chung một nhà vào năm 2019, cặp đôi luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, cả hai vẫn thường xuyên dành thời gian đi du lịch, hâm nóng tình cảm như lúc mới yêu. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi về chung một nhà vào năm 2019, cặp đôi luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, cả hai vẫn thường xuyên dành thời gian đi du lịch, hâm nóng tình cảm như lúc mới yêu. (Ảnh: IGNV)
Không hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Joyce Phạm vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Không hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Joyce Phạm vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Sau khi sinh 4 em bé, Joyce Phạm được khen vẫn giữ vóc dáng thon gọn, không khác nhiều so với hồi độc thân. (Ảnh: IGNV)
Sau khi sinh 4 em bé, Joyce Phạm được khen vẫn giữ vóc dáng thon gọn, không khác nhiều so với hồi độc thân. (Ảnh: IGNV)
Thời gian qua, cô cũng chăm chia sẻ nhiều hình ảnh cùng với các thiên thần nhỏ, duy trì lịch tham dự sự kiện hay du lịch nghỉ dưỡng bên gia đình. (Ảnh: IGNV)
Thời gian qua, cô cũng chăm chia sẻ nhiều hình ảnh cùng với các thiên thần nhỏ, duy trì lịch tham dự sự kiện hay du lịch nghỉ dưỡng bên gia đình. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Joyce Phạm #Minh Nhựa #nữ sinh #du lịch #hôn nhân #người nổi tiếng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT