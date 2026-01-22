Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/1: Nhân Mã thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh

Giải mã

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/1, Nhân Mã đang thuận lợi, nên cố gắng giải quyết chuyện tồn đọng ngay. Sư Tử nên phân tán đầu tư, đảm bảo nguồn thu.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương mọi thứ xung quanh không nhất định đều có thể giúp đỡ mình, tốt nhất vẫn nên tự lập tự cường. Sự nghiệp: Hoàn thành dự án không dễ dàng, bạn cần điều động nhiều loại tài nguyên, đối thủ cạnh tranh không ít nên phải tốn tâm tư mới đạt được thành công. Tài lộc: Nên hành sự theo từng bước đã định, đừng vì một phút ngẫu hứng mà đưa ra quyết định sai lầm. Tình cảm: Đôi bên đều muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhưng luôn có một vài yếu tố gây nhiễu xuất hiện. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu đối xử với mọi người có chừng mực và không ép buộc đối phương làm những việc họ không thích. Sự nghiệp: Nơi công sở chú trọng việc hợp tác đôi bên cùng có lợi, bản thân biết tiến biết lui tự nhiên sẽ thu hút được những cộng sự thực sự, việc xây dựng nguồn tài nguyên xã giao tốt là vô cùng quan trọng. Tài lộc: Có thực lực đến đâu thì làm dự án tương ứng đến đó, việc đánh giá quá cao bản thân chỉ khiến mình thêm vất vả. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, khi tương tác không có chuyện gì xấu xảy ra, hai người cũng biết bao dung và thấu hiểu cho nhau. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hành sự chủ yếu dựa vào bản năng, nên suy nghĩ nhiều hơn một chút và bớt xung động. Sự nghiệp: Chú ý làm việc theo đúng yêu cầu, phải làm rõ nhu cầu của cấp trên và khách hàng mới có thể khiến họ hài lòng, bớt đối phó và thể hiện sự chuyên nghiệp là rất quan trọng. Tài lộc: Chưa có kế hoạch nào thực sự tốt, cần chú ý không chạy theo phong trào mà hãy làm tốt các dự án hiện có để tránh tổn thất không thể cứu vãn. Tình cảm: Đừng quá tùy tiện khi đối xử với nửa kia, việc vô lý và gây chuyện chắc chắn sẽ dẫn đến cãi vã. Sức khỏe: Cẩn thận tránh để bị thương.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải càng muốn làm tốt mọi thứ thì càng khó đạt được mục đích. Sự nghiệp: Bớt xung động khi làm việc và đừng quá cầu toàn, có nhiều cách để nâng cao hiệu suất thay vì tự gây áp lực cho bản thân, nếu thực sự kiệt sức sẽ càng làm lỡ việc hơn. Tài lộc: Không nên chi tiêu quá nhiều tiền, đặc biệt là các khoản dành cho vui chơi giải trí. Tình cảm: Khi trò chuyện với bạn đời đừng chạm vào nỗi đau của họ, nên nói về những chủ đề mà đối phương yêu thích. Sức khỏe: Chú ý nhiều hơn đến sức khỏe thân tâm.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử việc công tư phân minh là rất quan trọng, nên bớt mang theo cảm xúc cá nhân. Sự nghiệp: Việc chọn phe phái cần thiết phải có, nếu không bạn sẽ phải đối đầu với tất cả mọi người, gây bất lợi cho việc nhận được sự hỗ trợ để hoàn thành dự án, tuy nhiên cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tài lộc: Nên triển khai nhiều dự án cùng lúc để phân tán rủi ro, tránh tình trạng không có nguồn thu. Tình cảm: Hai người trao đổi tốt nhất nên dựa trên thực tế câu chuyện, không nên bới móc khuyết điểm hay nhắc lại chuyện cũ của nhau. Sức khỏe: Chú ý lao động và nghỉ ngơi hợp lý.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nhìn thấu được một vài chiêu trò thì sẽ không dễ dàng mắc lừa. Sự nghiệp: Có thể giữ được trạng thái nhạy bén, nhìn thấu các mánh khóe trong lời nói và hành động của người khác nên xác suất bị lừa gạt là rất thấp. Tài lộc: Cần điều chỉnh những dự án có thu nhập không khả quan, đừng để nguồn vốn quý giá bị chiếm dụng quá nhiều. Tình cảm: Đôi bên có thể tiến hành trao đổi một cách hữu hảo, chuyện gì nói rõ ràng là được không cần phải xoắn xuýt. Sức khỏe: Cơ thể không có vấn đề gì lớn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình mọi việc đã tiến gần đến thành công, đừng để hỏng việc vào phút chót. Sự nghiệp: Dự án đang ở giai đoạn kết thúc, lúc này không được lơ là mà cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt từng bước để thành công được đảm bảo hơn. Tài lộc: Nên tiết kiệm nhiều hơn, phương pháp này vừa đơn giản lại ít rủi ro. Tình cảm: Bạn và nửa kia đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà tính toán, hãy làm nhiều việc có ích cho sự phát triển của mối quan hệ. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, chú ý bổ sung dinh dưỡng hợp lý.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp đừng quá hiếu kỳ về chuyện của người khác để tránh rước lấy rắc rối. Sự nghiệp: Các loại tin tức xuất hiện rất nhiều, cần thận trọng phân biệt thật giả để tránh mắc bẫy, gặp chuyện phải hỏi rõ ngọn ngành mới được. Tài lộc: Không nên nhẹ dạ tin vào những tin đồn hành lang, nếu không hiểu rõ tình hình thì nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Tình cảm: Khi nói chuyện đừng làm bạn đời khó chịu, hãy nói năng tử tế và bớt lời mỉa mai. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp sẽ có lợi cho sức khỏe.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã sẽ cảm thấy mọi việc thuận lợi hơn và không còn nhiều yếu tố gây nhiễu xuất hiện. Sự nghiệp: Cứ hành sự theo kế hoạch, khi các yếu tố bất lợi giảm bớt thì sức hành động cũng tăng lên, nên tranh thủ thời gian này để giải quyết dứt điểm các việc tồn đọng. Tài lộc: Thăng hoa, tiền đổ về nhiều, tuy nhiên nên chú ý giữ cân bằng thu chi, cắt giảm các khoản tiêu dùng không hợp lý. Tình cảm: Mối quan hệ phát triển thuận lợi, đặc biệt là rào cản trong giao tiếp đã giảm bớt. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt và bớt làm loạn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết dễ nảy sinh tâm lý tự nghi ngờ và lo lắng làm không tốt sẽ bị phê bình. Sự nghiệp: Khiêm tốn không có nghĩa là để người khác coi thường, không được tự đánh giá quá thấp bản thân, đôi khi phải biết cách "tỏ vẻ" một chút mới có được sự tôn trọng. Tài lộc: Tạm thời không muốn làm gì vì lo lắng lợi nhuận kiếm được sẽ vô tình mất đi. Tình cảm: Có chuyện gì hãy nói thẳng với nhau sẽ tốt hơn là việc đôi bên cứ nghi kỵ lẫn nhau, nếu không mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn. Sức khỏe: Bớt suy nghĩ lung tung là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự không được nóng nảy, phải làm theo từng bước mới có thể đảm bảo không sai sót. Sự nghiệp: Hoàn thành tốt dự án trong tay là ưu tiên hàng đầu, một số quy trình bắt buộc phải tuân thủ đừng thấy phiền phức, vì điều này đảm bảo có thể truy cứu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Tài lộc: Có nhiều khoản cần phải chi tiêu, hãy cân đối kỹ lưỡng để không bị lúng túng. Tình cảm: Đôi bên không có hành vi soi mói nhau, chung sống hòa hợp và luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đừng nghĩ nhiều làm ít, dũng cảm hành động để hiện thực hóa kế hoạch mới là điều quan trọng. Sự nghiệp: Có ý tưởng riêng nhưng mấu chốt là làm sao biến ý tưởng thành thành tích thực tế, chỉ có làm việc thực chất và đưa ra kết quả mới chứng minh được bạn đúng. Tài lộc: Khi nảy sinh ý định lựa chọn dự án, hãy tham khảo ý kiến và lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Tình cảm: Bạn và nửa kia luôn có những lời ngại nói ra, đừng lo lắng quá nhiều mà hãy trực tiếp hơn. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
