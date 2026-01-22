Hà Nội

Ayaneo ra máy chơi game cầm tay KONKR FIT chạy Windows 11

Số hóa

Ayaneo ra máy chơi game cầm tay KONKR FIT chạy Windows 11

KONKR FIT sở hữu cấu hình cực mạnh mẽ với bộ xử lý Ryzen AI 9 HX 470, pin 80Wh trong thân hình nhỏ gọn với màn hình OLED 7 inch.

Tuệ Minh
Ayaneo vừa ra mắt thiết bị cầm tay thứ hai thuộc dòng sản phẩm giá rẻ Konkr. Thiết bị mới này sẽ được bán ra với tên gọi Konkr Fit và chạy hệ điều hành Windows ngay từ khi xuất xưởng.
Yaneo từng ra mắt Pocket Fit chơi game cầm tay chạy Android sử dụng chip Snapdragon, và giờ đây hãng đã mang kiểu dáng nhỏ gọn và thiết kế tối giản đó sang thế giới thiết bị chơi game cầm tay chạy Windows với Ayaneo Konkr Fit.
Konkr Fit mới nâng kích thước màn hình từ 6 inch trên Pocket Fit lên màn hình OLED 7 inch, độ phân giải 1080p, tỷ lệ 16:9, và hoàn toàn không sử dụng kiến ​​trúc Arm nữa.
Thay vào đó là AMD Ryzen AI 9 HX 470 , một CPU Zen 5 12 nhân với iGPU Radeon 890M 16-CU.
Ayaneo cũng xác nhận rằng màn hình sẽ có độ sáng 800 nits. Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng Konkr Fit có khả năng sẽ sử dụng cùng loại cần điều khiển và cò bấm hiệu ứng Hall như Pocket Fit.
Thiết bị này dường như sẽ có hai cổng USB-C dọc theo cạnh trên. Về kích thước vật lý, nó trông gần như giống hệt ASUS ROG Ally, nếu không nói là nhỏ hơn một chút về chiều cao.
Trong video giới thiệu, Ayaneo đã trình chiếu cấu hình TDP, và dường như APU có thể đạt đến 40W hoặc giảm xuống thấp nhất là 3W.
Khả năng làm mát ở mức TDP cao như vậy vẫn chưa được biết, nhưng Ayaneo cũng đã cho thấy máy chơi game cầm tay này chạy trò chơi Black Myth: Wukong trong video.
Pin của thiết bị ​​có dung lượng 80 Wh, đủ dùng cho màn hình OLED nhỏ và với việc APU được giới hạn ở mức tiêu thụ điện năng thấp.
Máy chơi game cầm tay nhỏ gọn này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm như ASUS ROG Ally X và Lenovo Legion Go 2, cả hai đều có APU AMD mạnh mẽ tương tự và chạy trên hệ điều hành Windows.
Giá cả và thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác nhận, mặc dù nhiều khả năng nó sẽ không rẻ, dựa trên xu hướng giá cả phần cứng PC hiện nay.
Mân mê mẫu máy chơi game cầm tay Konkr Pocket Fit mà Ayaneo ra mắt trong tháng 8/2025.
Tuệ Minh
Notebook Check
