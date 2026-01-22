Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài nấm có hình thù như lọ đựng hạt tiêu, cực kỳ hiếm gặp

Giải mã

Loài nấm có hình thù như lọ đựng hạt tiêu, cực kỳ hiếm gặp

Nấm lọ tiêu (Myriostoma coliforme) là loài nấm hiếm với hình dạng kỳ lạ, từng khiến giới khoa học và người yêu thiên nhiên kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Hình dạng giống chiếc lọ có nhiều lỗ. Khác với nấm thông thường, Myriostoma coliforme có cấu trúc như một quả cầu nhỏ đặt trên nhiều cuống, bề mặt xuất hiện hàng loạt lỗ li ti để phát tán bào tử, trông giống một chiếc lọ tiêu cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng giống chiếc lọ có nhiều lỗ. Khác với nấm thông thường, Myriostoma coliforme có cấu trúc như một quả cầu nhỏ đặt trên nhiều cuống, bề mặt xuất hiện hàng loạt lỗ li ti để phát tán bào tử, trông giống một chiếc lọ tiêu cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm nấm “sao đất” đặc biệt. Loài nấm này nằm trong nhóm nấm sao đất (earthstar fungi), khi trưởng thành lớp vỏ ngoài tách ra thành các thùy hình sao, nâng phần thân sinh bào tử lên khỏi mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm nấm “sao đất” đặc biệt. Loài nấm này nằm trong nhóm nấm sao đất (earthstar fungi), khi trưởng thành lớp vỏ ngoài tách ra thành các thùy hình sao, nâng phần thân sinh bào tử lên khỏi mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Cơ chế phát tán bào tử tinh vi. Các lỗ trên bề mặt cho phép bào tử thoát ra từ từ khi có gió, mưa hoặc tác động cơ học, giúp nấm phát tán bào tử hiệu quả mà không bị giải phóng ồ ạt. Ảnh: Pinterest.
Cơ chế phát tán bào tử tinh vi. Các lỗ trên bề mặt cho phép bào tử thoát ra từ từ khi có gió, mưa hoặc tác động cơ học, giúp nấm phát tán bào tử hiệu quả mà không bị giải phóng ồ ạt. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống ở rừng thưa và đồng cỏ. Myriostoma coliforme thường xuất hiện ở những khu rừng thưa, đất cát hoặc đồng cỏ lâu năm, đặc biệt là các môi trường ít bị xáo trộn bởi con người. Ảnh: inaturalist.
Sinh sống ở rừng thưa và đồng cỏ. Myriostoma coliforme thường xuất hiện ở những khu rừng thưa, đất cát hoặc đồng cỏ lâu năm, đặc biệt là các môi trường ít bị xáo trộn bởi con người. Ảnh: inaturalist.
Phân bố rộng nhưng rất hiếm gặp. Dù được ghi nhận tại châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ, loài nấm này vẫn cực kỳ hiếm, do yêu cầu sinh cảnh khắt khe và chu kỳ sinh trưởng khó quan sát. Ảnh: wikimedia.org.
Phân bố rộng nhưng rất hiếm gặp. Dù được ghi nhận tại châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ, loài nấm này vẫn cực kỳ hiếm, do yêu cầu sinh cảnh khắt khe và chu kỳ sinh trưởng khó quan sát. Ảnh: wikimedia.org.
Từng bị coi là tuyệt chủng tại nhiều nơi. Trong một thời gian dài, Myriostoma coliforme được cho là đã biến mất ở nhiều quốc gia, cho đến khi được tái phát hiện nhờ các cuộc khảo sát nấm học hiện đại. Ảnh: wikimedia.org.
Từng bị coi là tuyệt chủng tại nhiều nơi. Trong một thời gian dài, Myriostoma coliforme được cho là đã biến mất ở nhiều quốc gia, cho đến khi được tái phát hiện nhờ các cuộc khảo sát nấm học hiện đại. Ảnh: wikimedia.org.
Giá trị khoa học và bảo tồn cao. Ngày nay, loài nấm lọ tiêu được xem là chỉ thị sinh thái cho môi trường tự nhiên ổn định, đồng thời là đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực đa dạng sinh học nấm. Ảnh: observation.org.
Giá trị khoa học và bảo tồn cao. Ngày nay, loài nấm lọ tiêu được xem là chỉ thị sinh thái cho môi trường tự nhiên ổn định, đồng thời là đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực đa dạng sinh học nấm. Ảnh: observation.org.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài nấm kỳ lạ hình lọ tiêu #Nấm nhóm sao đất #Cơ chế phát tán bào tử tinh vi #Sinh cảnh rừng thưa và đồng cỏ #Phân bố và độ hiếm của nấm lọ tiêu #Ý nghĩa bảo tồn và giá trị khoa học

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT