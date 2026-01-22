Hà Nội

Cú lừa nửa tỷ USD khiến Amazon vỡ mộng hàng xa xỉ

Số hóa

Khoản đầu tư 475 triệu USD vào Saks từng được xem là chìa khóa giúp Amazon chinh phục giới thượng lưu, nhưng vụ phá sản đã biến tham vọng này thành thất bại.

Thiên Trang (TH)
Vụ phá sản của Saks Global đã chính thức chấm dứt mối quan hệ hợp tác đầy tham vọng giữa Amazon và chuỗi bách hóa hơn 100 năm tuổi.
Khoản đầu tư 475 triệu USD của Amazon, từng được kỳ vọng mở cánh cửa vào thị trường hàng xa xỉ, nay bị chính hãng coi là “vô giá trị”.
Amazon cáo buộc Saks quản lý tài chính yếu kém, đốt hàng trăm triệu USD chỉ trong chưa đầy một năm và để lại núi hóa đơn chưa thanh toán.
Căng thẳng leo thang khi Amazon tìm cách ngăn Saks tiếp cận khoản vay cứu trợ 1,75 tỷ USD, lo ngại quyền lợi của mình bị xâm hại.
Dự án “Saks on Amazon” từng được xem là bước đột phá, kết hợp nền tảng công nghệ của Amazon với trải nghiệm mua sắm xa xỉ truyền thống.
Tuy có những tín hiệu tích cực ban đầu, doanh số của Saks trên Amazon vẫn dưới 100 triệu USD, thấp xa so với kỳ vọng.
Thất bại này phơi bày nghịch lý rằng sự tiện lợi đại trà của Amazon khó dung hòa với tính độc bản của các thương hiệu xa xỉ.
Với Amazon, khoản lỗ nửa tỷ USD không làm lung lay đế chế tài chính, nhưng là bài học đắt giá cho tham vọng chinh phục thị trường thượng lưu.
