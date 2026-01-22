Hà Nội

Gần Tết, cherry nhập khẩu bất ngờ giảm giá sâu

Kinh doanh

Gần Tết, cherry nhập khẩu bất ngờ giảm giá sâu

Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá bán cherry giảm mạnh so với cùng kỳ do nguồn cung dồi dào. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cherry là một trong những mặt hàng trái cây cao cấp được nhiều người lựa chọn để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, thị trường năm nay chứng kiến diễn biến trái chiều khi giá bán giảm sâu, thay cho tình trạng khan hiếm và đắt đỏ như các mùa trước. Ảnh: Facebook
Trước đây, cherry Australia, Mỹ và New Zealand loại trái lớn thường có giá trên 2 triệu đồng/kg, nhưng hiện nay mức giá phổ biến chỉ còn 800.000-900.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Cherry loại kích cỡ trung và nhỏ hiện giá khoảng 340.000-600.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Riêng cherry Chile phân phối ở nhiều phân khúc, giá dao động từ 150.000 - 400.000 đồng/kg, phù hợp với khách hàng có ngân sách vừa phải. Ảnh: Facebook
Một số chủ cửa hàng cho biết, nguồn cung cherry Mỹ năm nay dồi dào, giá rẻ hơn mọi năm, chưa đến 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Facebook
Tại một số hệ thống siêu thị bán lẻ như MM Mega Market hay Go!, giá cherry giảm từ 20-25% nhờ các chương trình khuyến mại. Ảnh: Facebook
Theo số liệu từ Cục Hải quan, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu khoảng 3 tỷ USD rau quả, tăng 24% so với năm 2024. Ảnh: Facebook
Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu từ Chile tăng 181%, đạt 33 triệu USD, trong khi hàng từ Mỹ đạt khoảng 900 triệu USD, tăng 66%. Ảnh: Facebook
Trái cây từ Australia và New Zealand cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, góp phần giúp nguồn cung trên thị trường thêm dồi dào. Ảnh: Facebook
