Phát hiện kho báu Trung Cổ hiếm có gần Stockholm

Kho tri thức

Một người đàn ông tìm thấy hơn 20.000 đồng xu bạc từ thế kỷ 12, mở ra kho báu lịch sử độc nhất vô nhị tại khu vực quanh Stockholm.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Câu chuyện bắt đầu như bao thú vui cuối tuần khác: một người đàn ông bước ra khỏi ngôi nhà mùa hè của mình gần Stockholm với một cái xẻng trên tay và một kế hoạch thầm lặng là đi bắt giun câu cá. Ảnh: @Hội đồng Hành chính Quận Stockholm.
Nhưng thứ ông tìm thấy trong lòng đất ngay bên ngoài thủ đô Thụy Điển lại hoàn toàn khác thường. Ảnh: @Hội đồng Hành chính Quận Stockholm.
Thay vì mồi câu, ông đã tìm thấy thứ quý hiếm hơn nhiều—một chiếc vạc đồng bị ăn mòn chứa đầy đồng xu bạc Thời Trung Cổ, chúng vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 800 năm. Ảnh: @Hội đồng Hành chính Quận Stockholm.
Chỉ vài giờ sau, các nhà khảo cổ học đến từ Hội đồng Hành chính Quận Stockholm đã có mặt tại hiện trường. Những gì họ khai quật được sau đó được mô tả là một trong những kho báu Thời Trung Cổ sơ kỳ quan trọng nhất từng được phát hiện trong khu vực. Ảnh: @Hội đồng Hành chính Quận Stockholm.
Ước tính ban đầu cho thấy kho báu này bao gồm tới 20.000 đồng xu bạc, cùng với các hạt cườm, mặt dây chuyền và nhẫn bạc được chế tác tinh xảo - tất cả đều có niên đại từ thế kỷ 12 Sau Công Nguyên, rất lâu trước khi Stockholm chính thức trở thành một thành phố. Ảnh: @Hội đồng Hành chính Quận Stockholm.
“Đây là điều hoàn toàn độc nhất vô nhị. Chưa từng có kho báu Thời Trung Cổ nào có quy mô lớn như thế này được tìm thấy ở Stockholm hoặc vùng lân cận”, Lin Annerbäck, Giám đốc Bảo tàng Trung cổ Stockholm, cho biết trong một tuyên bố với tờ Dagens Nyheter. Ảnh: @Hội đồng Hành chính Quận Stockholm.
Phân tích sơ bộ các đồng tiền cho thấy hầu hết chúng được đúc dưới triều đại của Vua Knut Eriksson, người trị vì Thụy Điển từ năm 1.173 đến khoảng năm 1.195 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Hội đồng Hành chính Quận Stockholm.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
