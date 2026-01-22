Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đào cổ thụ sẵn sàng phục vụ khách chơi Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Đào cổ thụ sẵn sàng phục vụ khách chơi Tết Bính Ngọ 2026

Những gốc đào cổ thụ giá dao động từ vài triệu đến 20 - 30 triệu đồng thu hút sự quan tâm của người dân dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), các tiểu thương đã rục rịch “xuống phố” với những gốc đào cổ thụ. Ảnh: Daibieunhandan
Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), các tiểu thương đã rục rịch “xuống phố” với những gốc đào cổ thụ. Ảnh: Daibieunhandan
Theo các tiểu thương, năm nay mưa lũ gây ảnh hưởng lớn đến cây cảnh và hoa, khiến nguồn cung khan hiếm so với mọi năm. Ảnh: Tiền phong
Theo các tiểu thương, năm nay mưa lũ gây ảnh hưởng lớn đến cây cảnh và hoa, khiến nguồn cung khan hiếm so với mọi năm. Ảnh: Tiền phong
Nhiều cây tuổi đời hàng chục năm, cành phủ rong rêu tạo ra nét đẹp cổ kính. Ảnh: Daibieunhandan
Nhiều cây tuổi đời hàng chục năm, cành phủ rong rêu tạo ra nét đẹp cổ kính. Ảnh: Daibieunhandan
Những gốc đào cổ thụ, thế đẹp giá dao động từ 20 - 30 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong
Những gốc đào cổ thụ, thế đẹp giá dao động từ 20 - 30 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong
Gốc đào thấp nhất giá khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Ảnh: Daibieunhandan
Gốc đào thấp nhất giá khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Ảnh: Daibieunhandan
Nhiều cành đào đã nở sớm. Ảnh: Daibieunhandan
Nhiều cành đào đã nở sớm. Ảnh: Daibieunhandan
Gần Tết Nguyên đán, vườn đào hơn 140 cây của anh Lê Văn Hoàn (ở phường Vinh Hưng, Nghệ An) nhộn nhịp hơn thường lệ. Ảnh: Giadinhxahoi
Gần Tết Nguyên đán, vườn đào hơn 140 cây của anh Lê Văn Hoàn (ở phường Vinh Hưng, Nghệ An) nhộn nhịp hơn thường lệ. Ảnh: Giadinhxahoi
Những cây đào thế cổ thụ trồng san sát, thân xù xì, rêu phong, cành được uốn thế công phu. Ảnh: Giadinhxahoi
Những cây đào thế cổ thụ trồng san sát, thân xù xì, rêu phong, cành được uốn thế công phu. Ảnh: Giadinhxahoi
Trên đầu cành, nụ đào căng tròn, hứa hẹn bung nở đúng độ Xuân về. Ảnh: Giadinhxahoi
Trên đầu cành, nụ đào căng tròn, hứa hẹn bung nở đúng độ Xuân về. Ảnh: Giadinhxahoi
Đào thế cổ thụ được anh Hoàn cho thuê với giá từ 5 đến 20 triệu đồng/cây. Ảnh: Dân Việt
Đào thế cổ thụ được anh Hoàn cho thuê với giá từ 5 đến 20 triệu đồng/cây. Ảnh: Dân Việt
Phần lớn cây đào cổ thụ trong vườn của anh Hoàn đã có khách đặt cọc từ sớm. Ảnh: Dân Việt
Phần lớn cây đào cổ thụ trong vườn của anh Hoàn đã có khách đặt cọc từ sớm. Ảnh: Dân Việt
Dịp Tết năm nay, những gốc đào cổ thụ dự kiến giúp anh Hoàn thu về khoảng nửa tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt
Dịp Tết năm nay, những gốc đào cổ thụ dự kiến giúp anh Hoàn thu về khoảng nửa tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Đào cổ thụ phục vụ Tết Nguyên đán #Giá đào cổ thụ và thị trường hoa Tết #Ảnh hưởng mưa lũ đến cây cảnh #Kỹ thuật uốn thế và chăm sóc đào cổ thụ #Nguồn cung đào cổ thụ khan hiếm #Thuê đào cổ thụ và lợi nhuận dịp Tết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT