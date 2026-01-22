Google cho đổi địa chỉ Gmail mà không mất tài khoản

Hà Nội

Google bắt đầu cho phép người dùng đổi hẳn địa chỉ Gmail sang tên mới, vẫn giữ nguyên tài khoản, email và toàn bộ dữ liệu liên kết.

Google đang triển khai tính năng mới cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail mà không cần tạo tài khoản Google mới.
Với cập nhật này, người dùng có thể chuyển từ một địa chỉ @gmail.com sang một địa chỉ @gmail.com khác và vẫn giữ nguyên dữ liệu, email cùng các dịch vụ đã liên kết.
Đây là thay đổi được chờ đợi từ lâu, đặc biệt với những ai đang sử dụng địa chỉ Gmail cũ, kém chuyên nghiệp hoặc không còn phù hợp.
Tính năng hiện được mở dần nên chưa xuất hiện trên tất cả tài khoản Gmail cùng một lúc.
Khi được hỗ trợ, người dùng chỉ cần đăng nhập Google Account trên máy tính, vào mục Thông tin cá nhân và chọn thay đổi Google Account email.
Google yêu cầu địa chỉ Gmail mới chưa từng được sử dụng trước đây và giới hạn tối đa ba lần đổi, mỗi lần cách nhau ít nhất 12 tháng.
Địa chỉ Gmail cũ sẽ trở thành email thay thế, vẫn nhận thư bình thường và không ảnh hưởng đến việc đăng nhập các dịch vụ.
Google khuyến nghị người dùng sao lưu dữ liệu trước khi đổi email để tránh gián đoạn trên một số ứng dụng liên kết.
