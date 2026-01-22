Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mai Dora đu trend Trạm tỷ khiến game thủ căng mắt

Số hóa

Mai Dora đu trend Trạm tỷ khiến game thủ căng mắt

Bắt trend Trạm tỷ đang hot, Mai Dora nhanh chóng gây bão mạng xã hội với visual cuốn hút, khiến cộng đồng game thủ không khỏi trầm trồ.

Thiên Trang (TH)
Mai Dora tiếp tục chứng minh sức hút khi tham gia trend Trạm tỷ đang phủ sóng mạnh mẽ trên TikTok và mạng xã hội.
Mai Dora tiếp tục chứng minh sức hút khi tham gia trend Trạm tỷ đang phủ sóng mạnh mẽ trên TikTok và mạng xã hội.
Với lợi thế ngoại hình xinh đẹp cùng thần thái chuyên nghiệp, nữ MC quen mặt của VCS nhanh chóng chiếm trọn spotlight.
Với lợi thế ngoại hình xinh đẹp cùng thần thái chuyên nghiệp, nữ MC quen mặt của VCS nhanh chóng chiếm trọn spotlight.
Chỉ trong một video ngắn, Mai Dora đã ghi điểm nhờ cách tạo dáng, biểu cảm và trang phục được đầu tư kỹ lưỡng.
Chỉ trong một video ngắn, Mai Dora đã ghi điểm nhờ cách tạo dáng, biểu cảm và trang phục được đầu tư kỹ lưỡng.
Màn bắt trend này giúp cô nàng vừa giữ được hình ảnh sang chảnh, vừa khoe trọn nét quyến rũ đặc trưng.
Màn bắt trend này giúp cô nàng vừa giữ được hình ảnh sang chảnh, vừa khoe trọn nét quyến rũ đặc trưng.
Ngay sau khi đăng tải, video Trạm tỷ của Mai Dora nhanh chóng viral với lượng tương tác tăng mạnh.
Ngay sau khi đăng tải, video Trạm tỷ của Mai Dora nhanh chóng viral với lượng tương tác tăng mạnh.
Cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ MC.
Cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ MC.
Nhiều anh em game thủ cho biết họ không khỏi “căng mắt” trước visual quá đỗi cuốn hút này.
Nhiều anh em game thủ cho biết họ không khỏi “căng mắt” trước visual quá đỗi cuốn hút này.
Màn đu trend Trạm tỷ được xem là điểm cộng lớn, cho thấy Mai Dora ngày càng khéo léo trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.
Màn đu trend Trạm tỷ được xem là điểm cộng lớn, cho thấy Mai Dora ngày càng khéo léo trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.
Mai Dora tiếp tục chứng minh sức hút khi tham gia trend Trạm tỷ đang phủ sóng mạnh mẽ trên TikTok và mạng xã hội.
Thiên Trang (TH)
#Mai Dora #Trạm tỷ #game thủ #visual #VCS #MC

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT