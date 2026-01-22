Hà Nội

Loại hạt xưa rụng đầy gốc nay 'cháy hàng' dịp Tết

Kinh doanh

Từ loại hạt "cứu đói" của bà con địa phương, nay hạt kơ nia trở thành đặc sản được ưa chuộng mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cây kơ nia có nguồn gốc ở Châu Phi và Đông Nam Á. Ở Việt Nam, loài cây này tập trung nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Dân Việt
Cây kơ nia có nguồn gốc ở Châu Phi và Đông Nam Á. Ở Việt Nam, loài cây này tập trung nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Dân Việt
Cây kơ nia còn có tên gọi khác như cây cô đơn, cây cầy. Chúng thường mọc hoang dại ở bãi đất trống, ven đường, rìa rừng... Ảnh: Vietnamnet
Cây kơ nia còn có tên gọi khác như cây cô đơn, cây cầy. Chúng thường mọc hoang dại ở bãi đất trống, ven đường, rìa rừng... Ảnh: Vietnamnet
Nhiều cây kơ nia tuổi đời hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm tuổi, thân cao lớn khiến không ai có thể trèo hái quả. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều cây kơ nia tuổi đời hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm tuổi, thân cao lớn khiến không ai có thể trèo hái quả. Ảnh: Vietnamnet
Vào mùa chín rộ, quả kơ nia ngả sang màu vàng nhạt rồi tự rụng xuống gốc. Ảnh: Plo
Vào mùa chín rộ, quả kơ nia ngả sang màu vàng nhạt rồi tự rụng xuống gốc. Ảnh: Plo
Quả kơ nia có vỏ cứng bên ngoài, hạt bên trong được bao bọc bởi lớp lụa mỏng màu nâu bóng. Ảnh: Internet
Quả kơ nia có vỏ cứng bên ngoài, hạt bên trong được bao bọc bởi lớp lụa mỏng màu nâu bóng. Ảnh: Internet
Bóc lớp lụa ra là phần nhân trắng ngà, khá to. Ảnh: Internet
Bóc lớp lụa ra là phần nhân trắng ngà, khá to. Ảnh: Internet
Khi ăn, hạt kơ nia có mùi tinh dầu đặc trưng xông lên mũi, vị béo nhẹ, ngọt bùi. Ảnh: Internet
Khi ăn, hạt kơ nia có mùi tinh dầu đặc trưng xông lên mũi, vị béo nhẹ, ngọt bùi. Ảnh: Internet
Trước đây, hạt kơ nia chỉ là thứ "cứu đói" của người dân địa phương khi đi rẫy. Nhưng nay, hạt kơ nia bán trên thị trường giá từ 80.000 - 150.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Internet
Trước đây, hạt kơ nia chỉ là thứ "cứu đói" của người dân địa phương khi đi rẫy. Nhưng nay, hạt kơ nia bán trên thị trường giá từ 80.000 - 150.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Internet
Hạt kơ nia có hai loại phổ biến là hạt tươi và hạt rang sẵn. Ảnh: Facebook
Hạt kơ nia có hai loại phổ biến là hạt tươi và hạt rang sẵn. Ảnh: Facebook
Vào dịp Tết, hạt kơ nia trở thành mặt hàng hút khách vì nhu cầu biếu tặng tăng cao. Ảnh: Facebook
Vào dịp Tết, hạt kơ nia trở thành mặt hàng hút khách vì nhu cầu biếu tặng tăng cao. Ảnh: Facebook
#Đặc sản Tết Nguyên đán #Hạt kơ nia #Nguồn gốc và phân bố #Chế biến và sử dụng #Thị trường và giá bán #Ý nghĩa văn hóa

