Bất ngờ trước gói nâng cấp tàu khu trục Type 054A của Trung Quốc

Mới đây, Hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế tàu khu trục Type 054A với nhiều cải tiến mới.

Thiên Đăng
Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã thông báo về việc đưa vào biên chế một tàu khu trục có tên là Type 054A mới. Ảnh: @CCTV.
Được đặt tên khác là Linfen và mang số hiệu thân tàu “543”, con tàu này là phiên bản cải tiến, nâng cấp của một trong những lớp tàu chiến mặt nước và tàu hộ tống phổ biến nhất trong Hải quân Trung Quốc. Ảnh: @CCTV.
Việc đưa con tàu mới Type 054A này vào hoạt động cho thấy, bất chấp việc phát triển và đưa vào sử dụng lớp tàu Type 054B tiên tiến hơn trước đó, lãnh đạo hải quân Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư vào sự phát triển của thiết kế Type 054A để đáp ứng các yêu cầu ngày càng rộng lớn của cường quốc châu Á trong lĩnh vực hải quân, trong bối cảnh số lượng các cuộc triển khai ngày càng tăng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Ảnh: @CCTV.
Theo thông tin từ các nguồn chính thức của Trung Quốc, thoạt nhìn, một trong những sửa đổi đáng kể nhất so với các tàu nguyên bản là việc mở rộng sàn đáp và nhà chứa máy bay, cùng với việc tăng chiều dài của tàu. Ảnh: @CCTV.
Điều này cho phép vận hành các loại trực thăng lớn hơn và phức tạp hơn, chẳng hạn như phiên bản chống tàu ngầm Z-20, thay thế cho loại Z-9 nhẹ hơn hiện đang được sử dụng. Ảnh: @CCTV.
Việc mở rộng sàn đáp và nhà chứa máy bay sẽ giúp việc đưa vào sử dụng Z-20F—cùng với phiên bản tiện ích mới Z-20J, có tầm bay, thời gian hoạt động và cảm biến tiên tiến hơn—sẽ cho phép phát hiện và tấn công tàu ngầm ở khoảng cách xa hơn so với các trực thăng trước đây được vận hành từ tàu khu trục. Ảnh: @CCTV.
Một cải tiến dễ nhận thấy khác trên tàu khu trục Type 054A này là việc trang bị pháo chính cỡ nòng lớn hơn, có lẽ là 100 mm, tương tự như loại được trang bị trên các tàu khu trục Type 054B mới. Ảnh: @CCTV.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), loại vũ khí này cung cấp hỏa lực mạnh hơn, tầm bắn hiệu quả xa hơn và độ chính xác cao hơn, từ đó giúp tăng cường khả năng tác chiến chống tàu mặt nước và hỗ trợ hỏa lực hải quân. Ảnh: @CCTV.
Những cải tiến này được bổ sung bằng việc tích hợp một hệ thống vũ khí thống nhất hơn, cùng với việc nâng cấp các cảm biến, radar và hệ thống điều khiển hỏa lực. Điều này sẽ cho phép mở rộng tầm phát hiện, cải thiện độ chính xác định vị mục tiêu và hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường điện từ phức tạp - một yếu tố ngày càng quan trọng trong các kịch bản chiến tranh hiện đại. Ảnh: @CCTV.
Biến thể tàu khu trục Type 054A mới cũng sẽ có những cải tiến về tính năng làm giảm khả năng bị phát hiện bởi các cảm biến của đối phương. Tất cả những điều này sẽ tăng cường khả năng sống sót của tàu trong các tình huống cường độ cao, đặc biệt là trong các hoạt động hộ tống và bảo vệ các tuyến đường hàng hải. Ảnh: @CCTV.
