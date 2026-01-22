Hà Nội

Tiktoker Mai Hương gây chú ý khi diện áo dài khoe dáng giữa tuyết trắng

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Mai Hương gây chú ý khi diện áo dài khoe dáng giữa tuyết trắng

Không lên đồ cầu kì, Tiktoker Mai Hương vẫn 'chiếm trọn spotlight' tại xứ Kim Chi khi chọn áo dài truyền thống để đọ sắc cùng tuyết trắng.

Trầm Phương
Mới đây, nữ Tiktoker Mai Hương đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi đăng tải bộ ảnh diện trang phục áo dài truyền thống giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa tại Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa nét đẹp của người con gái Việt Nam và phong cảnh mùa đông xứ Kim Chi đã tạo nên một sức hút khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân của mình, Mai Hương chia sẻ những khoảnh khắc đầy mộng mơ tại Balwangsan Cable Car - một trong những điểm đến nổi tiếng thuộc khu nghỉ dưỡng Yongpyong, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Đây được mệnh danh là nơi có hệ thống cáp treo dài nhất xứ Hàn, dẫn lên đỉnh núi Balwangsan cao hơn 1.400m, nơi tuyết trắng bao phủ quanh năm vào mùa đông. (Ảnh: IGNV)
Đi kèm với bộ ảnh lung linh, cô nàng gửi gắm dòng trạng thái đầy tự hào: "Áo dài Việt Nam cùng tuyết yêu thương". Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hàng ngàn lượt tương tác và bình luận khen ngợi từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Thay vì lựa chọn những bộ đồ bảo hộ mùa đông dày cộp hay trang phục hiện đại, Mai Hương đã khéo léo chọn cho mình bộ áo dài cách tân màu xanh thiên thanh dịu mát. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chất liệu vải bắt sáng với những hạt sequin lấp lánh như những tinh thể tuyết, cùng phần tay áo đính lông vũ trắng muốt, tạo cảm giác vừa sang trọng, vừa mềm mại. (Ảnh: IGNV)
Sắc xanh của áo dài nổi bật hoàn toàn trên nền tuyết trắng tinh khôi và bầu trời trong vắt của vùng núi Balwangsan. (Ảnh: IGNV)
Dù thời tiết tại đây thường xuyên xuống dưới độ âm, nhưng qua những bức ảnh, có thể thấy Mai Hương vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, thần thái tươi tắn "đốn tim" người xem. (Ảnh: IGNV)
Với Mai Hương, việc mang tà áo dài lên đỉnh núi tuyết không chỉ là để có những bức hình "sống ảo" đẹp mắt, mà còn là cách cô giới thiệu nét đẹp trang phục truyền thống Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Mai Hương là một gương mặt không còn xa lạ với giới trẻ trên nền tảng Tiktok. Cô được yêu mến bởi phong cách thời trang đa dạng, gương mặt thanh tú cùng những nội dung chia sẻ về phong cách sống, du lịch và làm đẹp. (Ảnh: IGNV)
#Mai Hương #áo dài #Hàn Quốc #tuyết #du lịch #Thời trang mùa đông

