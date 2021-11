Đội tuyển Việt Nam thua, Tấn Trường livestream sau trận nhận đủ gạch đá

Tối ngày 16/11, trận bóng giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê-út chính thức được diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Đối mặt với 1 đối thủ mạnh, hơn tầm cả về thể lực lẫn đẳng cấp, dù đã nỗ lực thi đấu quả cảm, song thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn để thua với tỉ số 0-1. Sau khi kết thúc trận đấu, thủ môn Bùi Tấn Trường đã đăng tải 1 hình ảnh kèm dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Sân chơi lớn. Áp lực lớn. Đã cố hết sức. Cảm ơn mọi người đã luôn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam". Ở phần bình luận, đông đảo netizen đã gửi lời động viên, an ủi thủ môn Tấn Trường cũng như các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vì họ đã thi đấu hết mình. Dù vậy, vẫn xuất hiện không ít bình luận “ném đá”, cho rằng Bùi Tấn Trường đã chọn vị trí ra vào không tốt, cũng như không phối hợp nhịp nhàng với hàng thủ để đối phương có cơ hội chạm lưới. Một số dân mạng nhận định việc Tấn Trường thường xuyên livestream, quay video TikTok chính là nguyên nhân khiến bản thân xao nhãng, không tập trung tốt vào chuyên môn. Đáng chú ý, có người còn bình luận, nói rằng khả năng thi đấu của Bùi Tấn Trường còn thua thủ môn Bùi Tiến Dũng – người từng bị “ném đá” vì bị xuống phong độ trước đó. Được biết, bên cạnh việc cập nhật trạng thái trên trang cá nhân, thủ thành Tấn Trường còn livestream trên nền tảng TikTok ngay trong tối ngày 16/11, bên cạnh một số hot TikToker khác. Sau khi tâm sự về bóng đá và sự nghiệp, anh còn vui vẻ hát hò với bạn bè lúc nửa đêm. Trước động thái này, nhiều người đã để lại bình luận tương tác với “ông chú” thủ môn này, đồng thời lo lắng cho anh vì việc thức khuya có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, từ đó tác động xấu đến việc tập luyện. Ở khía cạnh khác, nhiều ý kiến cho rằng, việc Tấn Trường livestream ngay sau trận thua vừa qua là không nên. Khi đọc được bình luận của 1 netizen với giọng điệu khó nghe: “Già rồi thì nghỉ đi”. Nam thủ môn không hề né tránh mà trả lời: "Muốn nghỉ mà người ta không cho nghỉ, người ta gọi hoài". Không riêng Bùi Tấn Trường mà Phan Văn Đức cũng là cái tên nhận về nhiều lời chê trách. Lí do là trong suốt những lượt trận gần đây, nhiều cư dân mạng nhận định cầu thủ quê Nghệ An đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt và mắc cả những lỗi sai cơ bản. Thậm chí, có người còn chỉ ra, việc Phan Văn Đức khoe ảnh gia đình, vợ con hạnh phúc quá nhiều đã ảnh hưởng đến phong độ thi đấu và để lại một số bình luận tương tự như: “Về nhà chăm vợ con đi, đừng đá nữa”. Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

