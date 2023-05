Đôi bạn nóng bỏng nhất Sài thành khoe dáng ở biển đẹp mê mẩn

Mới đây, cặp bạn thân là hot girl đình đám Sài thành Xoài Non và Wilson Nhật Anh lại có dịp đọ sắc khiến dân tình trầm trồ. Hai nàng hot girl Sài thành có dịp cùng đi du lịch với nhau với vùng biển đảo với màn diện bikini khoe đường cong không góc chết. Trên trang cá nhân của mỗi hot girl đều đăng tải ảnh chụp chung cùng những lời bình có cánh dành cho nhau. Vốn chơi thân từ lâu, thêm diện mạo thu hút nên gái xinh Xoài Non và Sunna lần nào xuất hiện cũng vô cùng đình đám. Thậm chí, trong nhiều tấm hình selfie, Xoài Non và Nhật Anh trông như thể chị em ruột của nhau vì rất giống. ình bạn thân của cặp hot girl Sài Thành đình đám nhận được rất nhiều lời ngưỡng mộ từ công chúng. Vợ Xemesis trước nay vẫn nổi tiếng với hình thể mảnh khảnh, màu tóc sáng như lai Tây. Song độ hot của cô nàng còn nằm ở vóc dáng mảnh mai, làn da trắng ngần cùng phong cách vô cùng quyến rũ. Sunna đã trải qua 1 lần sinh nở nên có phần mũm mĩm hơn. Bản thân cô cũng chuộng các thiết kế kiệm vải hơn người bạn thân của mình. Nhật Anh sở hữu body mũm mĩm, làn da trắng hồng chuẩn con lai. Cô nàng phát triển sự nghiệp với vai trò là người mẫu ngoại cỡ. Câu nói "gái 1 con trông mòn con mắt" có lẽ quá đúng đối với cô bạn thân của Xoài Non. Ảnh: FBNV

Mới đây, cặp bạn thân là hot girl đình đám Sài thành Xoài Non và Wilson Nhật Anh lại có dịp đọ sắc khiến dân tình trầm trồ. Hai nàng hot girl Sài thành có dịp cùng đi du lịch với nhau với vùng biển đảo với màn diện bikini khoe đường cong không góc chết. Trên trang cá nhân của mỗi hot girl đều đăng tải ảnh chụp chung cùng những lời bình có cánh dành cho nhau. Vốn chơi thân từ lâu, thêm diện mạo thu hút nên gái xinh Xoài Non và Sunna lần nào xuất hiện cũng vô cùng đình đám. Thậm chí, trong nhiều tấm hình selfie, Xoài Non và Nhật Anh trông như thể chị em ruột của nhau vì rất giống. ình bạn thân của cặp hot girl Sài Thành đình đám nhận được rất nhiều lời ngưỡng mộ từ công chúng. Vợ Xemesis trước nay vẫn nổi tiếng với hình thể mảnh khảnh, màu tóc sáng như lai Tây. Song độ hot của cô nàng còn nằm ở vóc dáng mảnh mai, làn da trắng ngần cùng phong cách vô cùng quyến rũ. Sunna đã trải qua 1 lần sinh nở nên có phần mũm mĩm hơn. Bản thân cô cũng chuộng các thiết kế kiệm vải hơn người bạn thân của mình. Nhật Anh sở hữu body mũm mĩm, làn da trắng hồng chuẩn con lai. Cô nàng phát triển sự nghiệp với vai trò là người mẫu ngoại cỡ. Câu nói "gái 1 con trông mòn con mắt" có lẽ quá đúng đối với cô bạn thân của Xoài Non. Ảnh: FBNV