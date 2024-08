Độc đáo những chiếc mũ tốt nghiệp được sinh viên tự do sáng tạo

Mới đây, hình ảnh về lễ tốt nghiệp một trường đại học khiến netizen không ngừng trầm trồ bởi những chiếc mũ cử nhân vô cùng độc đáo. Được biết, đây là lễ tốt nghiệp của trường đại học Văn Lang. Theo đó, sinh viên Văn Lang được tự do trang trí mũ tốt nghiệp của mình. Không chỉ vậy, các bạn còn được nhà trường cho giữ lại mũ làm kỷ niệm. Việc sinh viên được tự do trang trí mũ tốt nghiệp đã được nhà trường cho phép từ nhiều năm trước. Sinh viên thỏa sức sáng tạo chiếc mũ cử nhân theo cá tính, phong cách yêu thích của bản thân. Đây có lẽ là chiếc mũ của một sinh viên theo học ngành thiết kế đồ họa. Các chất liệu được dùng trang trí mũ cũng rất đa dạng, từ len, vải, giấy, xốp... Nhiều sinh viên bày tỏ rất thích thú với cách làm của nhà trường, việc cho sinh viên trang trí mũ tự do giúp sinh viên lưu lại những kí ức đẹp đẽ thời thanh xuân. Bên cạnh trang trí mũ, nhiều bạn còn "tranh thủ" thể hiện bản thân bằng nhiều cách khi lên nhận bằng tốt nghiệp như nhảy, catwalk. Chiếc mũ được trang trí hoa này chắc là của một cô bạn bánh bèo nào đấy. Nhiều sinh viên ghi những dòng chữ thể hiện mong ước cá nhân lên mũ. Mũ được trang trí bởi những bông hoa làm từ que len. Nhiều bạn còn gắn những nhân vật truyện tranh yêu thích lên mũ của mình. Những chiếc mũ cử nhân độc đáo khiến buổi tốt nghiệp thêm màu sắc. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc: "sướng thế, trường mình tốt nghiệp mũ chỉ được mượn thôi chứ không được thêu vẽ tự do như này", "nhìn mà thấy tiếc ghê, năm ngoái mình lo chạy nước rút để tốt nghiệp đúng hạn nên không design mũ được đẹp", "mê quá, các bạn sáng tạo thật". (Ảnh: Thịnh Trần)

Mới đây, hình ảnh về lễ tốt nghiệp một trường đại học khiến netizen không ngừng trầm trồ bởi những chiếc mũ cử nhân vô cùng độc đáo. Được biết, đây là lễ tốt nghiệp của trường đại học Văn Lang. Theo đó, sinh viên Văn Lang được tự do trang trí mũ tốt nghiệp của mình. Không chỉ vậy, các bạn còn được nhà trường cho giữ lại mũ làm kỷ niệm. Việc sinh viên được tự do trang trí mũ tốt nghiệp đã được nhà trường cho phép từ nhiều năm trước. Sinh viên thỏa sức sáng tạo chiếc mũ cử nhân theo cá tính, phong cách yêu thích của bản thân. Đây có lẽ là chiếc mũ của một sinh viên theo học ngành thiết kế đồ họa. Các chất liệu được dùng trang trí mũ cũng rất đa dạng, từ len, vải, giấy, xốp... Nhiều sinh viên bày tỏ rất thích thú với cách làm của nhà trường, việc cho sinh viên trang trí mũ tự do giúp sinh viên lưu lại những kí ức đẹp đẽ thời thanh xuân. Bên cạnh trang trí mũ, nhiều bạn còn "tranh thủ" thể hiện bản thân bằng nhiều cách khi lên nhận bằng tốt nghiệp như nhảy, catwalk. Chiếc mũ được trang trí hoa này chắc là của một cô bạn bánh bèo nào đấy. Nhiều sinh viên ghi những dòng chữ thể hiện mong ước cá nhân lên mũ. Mũ được trang trí bởi những bông hoa làm từ que len. Nhiều bạn còn gắn những nhân vật truyện tranh yêu thích lên mũ của mình. Những chiếc mũ cử nhân độc đáo khiến buổi tốt nghiệp thêm màu sắc. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc: "sướng thế, trường mình tốt nghiệp mũ chỉ được mượn thôi chứ không được thêu vẽ tự do như này", "nhìn mà thấy tiếc ghê, năm ngoái mình lo chạy nước rút để tốt nghiệp đúng hạn nên không design mũ được đẹp", "mê quá, các bạn sáng tạo thật". (Ảnh: Thịnh Trần)