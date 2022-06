Độc đáo ảnh kỷ yếu khiến netizen mê tít của học sinh Nghệ An

Bộ ảnh kỷ yếu của lớp 12D, Nghệ An mới đây đã làm netizen thích thú. Trong ảnh, các bạn học sinh mặc trang phục áo cử nhân đang vội vàng cào thóc được phơi dưới lòng đường giúp người dân. Người chụp bộ ảnh kỷ yếu độc đáo này cho biết, ban đầu lớp chụp bộ ảnh khác nhưng lúc này bầu trời bắt đầu xuất hiện cơn mưa nên tất cả đã cùng nhau thu gom thóc hộ bà con quanh đó. Không quá cầu kỳ nhưng bộ ảnh kỷ yếu cào thóc “chạy mưa” giúp dân này đã nhận về rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng bởi sự độc đáo, ấn tượng và vô cùng đặc biệt. Khoảnh khắc rất thật với hành động ý nghĩa của các bạn học sinh đã chiếm trọn trái tim của cư dân mạng. Bộ ảnh kỷ yếu của học sinh Nghệ An sau khi đăng tải lên MXH đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác của cộng đồng mạng. “Bức ảnh giá trị quá”, “Có lẽ những khoảnh khắc như thế này rất khó để quên",...là những bình luận của cư dân mạng dành cho bộ ảnh kỷ yếu để đời này. Trước đó MXH xuất hiện không ít bộ ảnh kỷ yếu vô cùng độc lạ, phải kể đến khoảnh khắc đáng nhớ khi chụp trong trận mưa kỷ lục ở Hà Nội vừa qua. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng các bạn học trò vẫn cố gắng phối hợp với thợ chụp để có được những bức hình "độc lạ" để đời. Hay đáng nhớ nhất có lẽ là bộ ảnh kỷ yếu của lớp 12E, THPT Mai Anh Tuấn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bộ ảnh đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng bởi sự mộc mạc, chân chất nhưng không kém phần độc đáo. Bộ ảnh này được thực hiện theo phong cách cổ điển, tái hiện lại hình ảnh của ông cha ta ngày xưa. Những hình ảnh thân thuộc như áo ba lỗ, điều thuốc lào, hay những đôi dép tổ ong đều là những hình ảnh rất thân thuộc với người Việt Nam. Được biết, tất tần tật từ địa điểm, trang phục hay phụ kiện đều do các bạn học sinh lên ý tưởng và chuẩn bị để bớt đi phần nào chi phí. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

