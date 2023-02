Đoàn Văn Hậu hé lộ câu nói đầu tiên khi gặp Doãn Hải My

Từ khi rộ tin đồn hẹn hò đến lúc công khai tình cảm, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều rất được lòng người hâm mộ. Bởi lẽ cặp đôi đúng chuẩn trai tài gái sắc lại còn biết cách tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã lên livestream giải đáp những thắc mắc về chuyện tình yêu của mình. Khi được hỏi về một kỷ niệm ấn tượng về cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Hải My cho biết trong lần gặp nhau đầu tiên ở ngoài đời, câu nói đầu tiên của bạn trai với mình là “Sao em không trả lời Facebook anh?”. Ở thời điểm đó, Doãn Hải My trả lời Đoàn Văn Hậu rằng mình bận học và tại livestream, cô nàng còn đùa thêm đây là lý do chính đáng, không thể cãi nổi. Về phần Văn Hậu, khi được hỏi "Yêu Doãn Hải My có áp lực không?", anh chàng nửa đùa nửa thật: “Làm sao mà áp lực bằng cuộc sống này được”. Khi thấy Doãn Hải My không đồng tình: "Sao yêu em mà lại áp lực cuộc sống?” Đoàn Văn Hậu liền chống chế: “Anh trêu đấy”. Đoàn Văn Hậu còn chứng minh khả năng lấy lòng bạn gái đỉnh cao khi được hỏi về 3 tật xấu nào của cô nàng mà yêu nhau rồi Hậu mới phát hiện ra. Chàng cầu thủ không trả lời ngay mà mất mấy giây suy nghĩ và nói: “Thật ra chẳng có ai hoàn hảo cả nhưng mà mình phải yêu cái tật xấu của người ấy luôn”. Nghe câu trả lời này, Doãn Hải My vô cùng thích thú. Phía dưới những chia sẻ của đôi trai tài gái sắc, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận thú vị vì sự dễ thương và tình cảm của cặp đôi. Là "bóng hồng" bên cạnh nam cầu thủ nổi tiếng, không ít lần Doãn Hải My phải chịu sự áp lực từ công chúng sau mỗi lần Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong các trận bóng đá ở trên sân cỏ. Đứng trước ồn ào của bạn trai, Doãn Hải My đều lựa chọn im lặng và tiếp tục đồng hành với "nửa kia" như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Doãn Hải My khá chăm chỉ "sống ảo" và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp trên tài khoản cá nhân.

Từ khi rộ tin đồn hẹn hò đến lúc công khai tình cảm, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều rất được lòng người hâm mộ. Bởi lẽ cặp đôi đúng chuẩn trai tài gái sắc lại còn biết cách tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã lên livestream giải đáp những thắc mắc về chuyện tình yêu của mình. Khi được hỏi về một kỷ niệm ấn tượng về cầu thủ Đoàn Văn Hậu , Hải My cho biết trong lần gặp nhau đầu tiên ở ngoài đời, câu nói đầu tiên của bạn trai với mình là “Sao em không trả lời Facebook anh?”. Ở thời điểm đó, Doãn Hải My trả lời Đoàn Văn Hậu rằng mình bận học và tại livestream, cô nàng còn đùa thêm đây là lý do chính đáng, không thể cãi nổi. Về phần Văn Hậu, khi được hỏi "Yêu Doãn Hải My có áp lực không?", anh chàng nửa đùa nửa thật: “Làm sao mà áp lực bằng cuộc sống này được”. Khi thấy Doãn Hải My không đồng tình: "Sao yêu em mà lại áp lực cuộc sống?” Đoàn Văn Hậu liền chống chế: “Anh trêu đấy”. Đoàn Văn Hậu còn chứng minh khả năng lấy lòng bạn gái đỉnh cao khi được hỏi về 3 tật xấu nào của cô nàng mà yêu nhau rồi Hậu mới phát hiện ra. Chàng cầu thủ không trả lời ngay mà mất mấy giây suy nghĩ và nói: “Thật ra chẳng có ai hoàn hảo cả nhưng mà mình phải yêu cái tật xấu của người ấy luôn”. Nghe câu trả lời này, Doãn Hải My vô cùng thích thú. Phía dưới những chia sẻ của đôi trai tài gái sắc, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận thú vị vì sự dễ thương và tình cảm của cặp đôi. Là "bóng hồng" bên cạnh nam cầu thủ nổi tiếng, không ít lần Doãn Hải My phải chịu sự áp lực từ công chúng sau mỗi lần Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong các trận bóng đá ở trên sân cỏ. Đứng trước ồn ào của bạn trai, Doãn Hải My đều lựa chọn im lặng và tiếp tục đồng hành với "nửa kia" như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Doãn Hải My khá chăm chỉ "sống ảo" và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp trên tài khoản cá nhân.