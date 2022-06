Đỗ xe dưới gốc sầu riêng, tài xế nhận cái kết “đau thương“

Mới đây lại một trường hợp chiếc kính ô tô vỡ tan tành vì quả sầu riêng rơi trúng khiến cư dân mạng "dở khóc dở cười". Theo hình ảnh được chia sẻ, một chiếc ô tô màu trắng đã bị một quả sầu riêng phản chủ không may rơi trúng khiến phần kính bị vỡ nát. Thế nhưng, theo như chia sẻ của "khổ chủ" thì lỗi lầm sẽ do ai? Ảnh: Thanh Việt Chiếc ô tô hàng ngày được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nay lại bị “dính chưởng” khi đỗ xe dưới gốc cây sầu riêng hẳn là chủ xe xót lòng lắm. Ảnh: Thanh Việt Ngay sau khi câu chuyện kèm những hình ảnh này được chia sẻ đã gây được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng do chủ xe đỗ xe mà không chú ý nên không thể bắt đền ai được. Hiện trường hợp này vẫn đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều chủ xe nhận về cái kết "đau thương" khi vô tình đỗ xe dưới gốc cây mít. Có lẽ vì sợ trời nắng nên chủ xe đã đỗ xe ô tô vào dưới gốc cây mít vì có bóng râm. Nhưng "khổ chủ" thật không may khi một quả mít đã bất ngờ rơi trúng ô tô và làm vỡ kính. Chủ xe hết sức ngao ngán với tình cảnh kính chắn gió trước vỡ nát khi đỗ xe dưới cây mít. Toàn bộ kính chắn gió trước vỡ tan tành, nguyên nhân do quả mít "phản chủ" từ trên cao rơi xuống lúc nào không hay. Có lẽ khi đỗ xe, vị tài xế này cũng không ngờ cái kết đầy ai oán lại xảy ra đối với mình. Theo nhiều cư dân mạng, đây chính là bài học cho các chủ xe, khi đỗ xe cần tránh đỗ dưới các cây cao vì khi mưa gió lớn có thể bị đỗ gãy vào xe gây thiệt hại, hoặc tránh những cây có quả kích thước lớn như quả mít để tránh gặp tình huống dở khóc dở cười thế này. Đã có không ít trường hợp nhận về loạt "tai bay vạ gió" với những loài cây "phản chủ" bất ngờ, khiến nhiều chủ xe khóc ròng và nhận về cái kết... mất tiền. Một chiếc xe khác cũng bị nứt kính do mít rụng khiến netizen nhìn chỉ thấy xót xa. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Mới đây lại một trường hợp chiếc kính ô tô vỡ tan tành vì quả sầu riêng rơi trúng khiến cư dân mạng "dở khóc dở cười". Theo hình ảnh được chia sẻ, một chiếc ô tô màu trắng đã bị một quả sầu riêng phản chủ không may rơi trúng khiến phần kính bị vỡ nát. Thế nhưng, theo như chia sẻ của "khổ chủ" thì lỗi lầm sẽ do ai? Ảnh: Thanh Việt Chiếc ô tô hàng ngày được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nay lại bị “dính chưởng” khi đỗ xe dưới gốc cây sầu riêng hẳn là chủ xe xót lòng lắm. Ảnh: Thanh Việt Ngay sau khi câu chuyện kèm những hình ảnh này được chia sẻ đã gây được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng do chủ xe đỗ xe mà không chú ý nên không thể bắt đền ai được. Hiện trường hợp này vẫn đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều chủ xe nhận về cái kết "đau thương" khi vô tình đỗ xe dưới gốc cây mít. Có lẽ vì sợ trời nắng nên chủ xe đã đỗ xe ô tô vào dưới gốc cây mít vì có bóng râm. Nhưng "khổ chủ" thật không may khi một quả mít đã bất ngờ rơi trúng ô tô và làm vỡ kính. Chủ xe hết sức ngao ngán với tình cảnh kính chắn gió trước vỡ nát khi đỗ xe dưới cây mít. Toàn bộ kính chắn gió trước vỡ tan tành, nguyên nhân do quả mít "phản chủ" từ trên cao rơi xuống lúc nào không hay. Có lẽ khi đỗ xe, vị tài xế này cũng không ngờ cái kết đầy ai oán lại xảy ra đối với mình. Theo nhiều cư dân mạng, đây chính là bài học cho các chủ xe, khi đỗ xe cần tránh đỗ dưới các cây cao vì khi mưa gió lớn có thể bị đỗ gãy vào xe gây thiệt hại, hoặc tránh những cây có quả kích thước lớn như quả mít để tránh gặp tình huống dở khóc dở cười thế này. Đã có không ít trường hợp nhận về loạt "tai bay vạ gió" với những loài cây "phản chủ" bất ngờ, khiến nhiều chủ xe khóc ròng và nhận về cái kết... mất tiền. Một chiếc xe khác cũng bị nứt kính do mít rụng khiến netizen nhìn chỉ thấy xót xa. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News