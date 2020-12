Dịp Tết Dương lịch, muốn sống ảo ở Hà Nội giới trẻ đi đâu?

Không có gì bất ngờ khi Hang Múa tiếp tục là địa điểm check- in đáng lựa chọn nhất cho Tết dương lịch 2021. Đến với "vạn lý trường thành phiên bản Việt" vào những ngày đông, du khách vẫn thỏa sức ngắm trọn vẹn khu Tam Cốc vào những ngày đông với một khung cảnh nên thơ, hữu tình. Tháp sống ảo trên đỉnh núi Múa, vườn xương rồng khổng lồ, bể cá Koi cả trăm mét... vẫn thỏa sức cho các bạn trẻ sống ảo hay cho kỳ nghỉ của những gia đình. Hội tụ tất cả tinh hoa của thiên nhiên, Hang Múa thích hợp với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá và muốn tìm về chốn bình yên. Cùng với Hang Múa thì Tràng An cũng là địa điểm du lịch không nên bỏ lỡ cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021. Phong cảnh hữu tình non nước với cảnh đẹp được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" có thể hút hồn bất cứ du khách nào. Ngồi trên thuyền thưởng ngoạn phong cảnh trong những ngày đầu năm là cảm giác không thể tuyệt vời hơn. Đồng Mô là địa điểm sống ảo sở hữu những bãi cỏ xanh ngút ngàn, không khí trong lành cùng nhiều dịch vụ hấp dẫn như cắm trại, đua thuyền, đốt lửa trại… với chi phí lại hợp lý. Đồng Mô hiện là một trong những địa điểm được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để du lịch cùng bạn bè trong dịp Tết Dương lịch này. Tam Đảo với thời tiết luôn luôn mát mẻ chắc chắn là một địa điểm du lịch lý tưởng dịp Tết Dương lịch ở gần Hà Nội. Lên Tam Đảo bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những hàng cây và con đường đóng băng tuyết. Nếu ở Hà Nội thời tiết chỉ se lạnh thì trên Tam Đảo lại cho bạn tận hưởng cảm giác mùa đông đích thực. Ảnh: Tổng hợp Internet Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hà Nội bắn pháo hoa dịp tết dương lịch - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

