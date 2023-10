Diện váy lụa quyến rũ, "nàng béo Hàn Quốc" khoe lưng trần nõn nà

Ji Boram là người mẫu tự do, blogger nổi tiếng trên MXH. Hiện tại, cô đang sở hữu trang cá nhân có hơn 1 triệu lượt follow với nhiều video hút lượng tương tác cao từ người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì thường xuyên đăng tải những clip, hình ảnh hướng dẫn cách tập luyện giữ dáng như các người đẹp khác, kênh youtube của Ji Boram lại tràn ngập đồ ăn các loại, theo đúng trào lưu mukbang (những người phá vỡ quy luật về lượng calo in - out và trao đổi chất). Mới đây, hình ảnh Ji Boram diện váy lụa, khoe dáng trên đường phố nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho Ji Boram, dù vóc dáng của cô không quá thanh mảnh nhưng khi diện trang phục hở lưng vẫn rất quyến rũ. Ngắm những khoảnh khắc này, ít ai ngờ, cân nặng thực tế của cô là 67kg. Ji Boram được mệnh danh là "thần Vệ Nữ béo" vì sở hữu body "có da có thịt". Tuy nhiên, do chăm chỉ rèn luyện thể thao nên vóc dáng của cô rất săn chắc và đường cong vô cùng rõ rệt. Điều trên giúp Ji Boram tự tin lăng xê nhiều xu hướng thời trang hot, kể cả những trang phục gợi cảm, có độ cắt xẻ táo bạo. Với trang phục đời thường thì Ji Boram thiên về phong cách năng động chẳng hạn như phối áo thun với quần jean ống suông, váy maxim hoặc mix áo bra thể thao với quần linen và khoác thêm một lớp áo mỏng ở bên ngoài. Phong cách ăn mặc đa dạng của Ji Boram với những basic item. Trên thực tế, Ji Boram lại sở hữu vóc dáng khá đầy đặn. Cách đây ít lâu, Ji Boram đăng tải hình ảnh tập trong phòng gym và tiết lộ cân nặng của mình đang là 67kg.

Ji Boram là người mẫu tự do, blogger nổi tiếng trên MXH. Hiện tại, cô đang sở hữu trang cá nhân có hơn 1 triệu lượt follow với nhiều video hút lượng tương tác cao từ người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì thường xuyên đăng tải những clip, hình ảnh hướng dẫn cách tập luyện giữ dáng như các người đẹp khác, kênh youtube của Ji Boram lại tràn ngập đồ ăn các loại, theo đúng trào lưu mukbang (những người phá vỡ quy luật về lượng calo in - out và trao đổi chất). Mới đây, hình ảnh Ji Boram diện váy lụa, khoe dáng trên đường phố nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho Ji Boram, dù vóc dáng của cô không quá thanh mảnh nhưng khi diện trang phục hở lưng vẫn rất quyến rũ. Ngắm những khoảnh khắc này, ít ai ngờ, cân nặng thực tế của cô là 67kg. Ji Boram được mệnh danh là "thần Vệ Nữ béo" vì sở hữu body "có da có thịt". Tuy nhiên, do chăm chỉ rèn luyện thể thao nên vóc dáng của cô rất săn chắc và đường cong vô cùng rõ rệt. Điều trên giúp Ji Boram tự tin lăng xê nhiều xu hướng thời trang hot, kể cả những trang phục gợi cảm, có độ cắt xẻ táo bạo. Với trang phục đời thường thì Ji Boram thiên về phong cách năng động chẳng hạn như phối áo thun với quần jean ống suông, váy maxim hoặc mix áo bra thể thao với quần linen và khoác thêm một lớp áo mỏng ở bên ngoài. Phong cách ăn mặc đa dạng của Ji Boram với những basic item. Trên thực tế, Ji Boram lại sở hữu vóc dáng khá đầy đặn. Cách đây ít lâu, Ji Boram đăng tải hình ảnh tập trong phòng gym và tiết lộ cân nặng của mình đang là 67kg.