Diện trang phục này, Lynk Lee khoe vóc dáng chuẩn "gái thẳng"

Lynk Lee ngày càng thoải mái chia sẻ cuộc sống đời thường, chăm xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và được trau chuốt kỹ lưỡng hậu come out. Mới đây nhất, cô nàng chuyển giới Lynk Lee gây chú ý khi xuất hiện chung khung hình cùng Bảo Thanh và hội bạn thân tại Hà Nội. Trong hình ảnh được Bảo Thanh đăng tải, Lynk Lee tự tin diện croptop ôm sát khoe eo thon, trang điểm sương sương và để tóc dài cực nữ tính. Có thể thấy, trong diện mạo mới này, Lynk Lee trông xinh đẹp hơn rất nhiều, đọ sắc cùng hội chị em trong 1 khung hình nhưng cô vẫn đẹp chẳng kém ai. Hậu come out, Lynk Lee đã chính thức đổi tên thành Tô Ngọc Bảo Linh, thay vì tên thật Tô Mạnh Linh như trước. Mặc dù đã tiêm hóc môn để cơ thể trở nên mềm mại, kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ giúp gương mặt trở nên hoàn thiện nhưng phần yết hầu của Lynk Lee vẫn còn giữ nguyên như lúc là con trai. Lynk Lee cho biết bản thân vẫn luôn phải cúi mặt hoặc tìm cách che đi khuyết điểm này nên thời gian tới sẽ sang Thái Lan để mài yết hầu nhằm mục đích làm cho vẻ ngoài nữ tính hơn. Lynk Lee tiết lộ sẽ tiếp tục thay đổi hình ảnh cho đến khi tìm được phong cách phù hợp với bản thân. Từ ngày để tóc dài, Lynk Lee được khen là trông nữ tính và xinh đẹp hơn rất nhiều. Ở những khoảnh khắc zoom cận càng gây mê người đối diện bởi vẻ đẹp hậu chuyển giới của Lynk Lee. Lynk Lee cho biết sắp tới cô sẽ sang Thái Lan để mài yết hầu nhằm mục đích làm cho vẻ ngoài nữ tính hơn. Tuy nhiên, nhiều người khuyên can cô nàng bởi cho rằng giờ đã đủ xinh. Mời quý độc giả xem video: Lynk Lee đổi giới tính Facebook thành nữ và câu chuyện come out - Nguồn: Youtube

