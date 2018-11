Điểm mặt những cái nhất tại vòng bảng ở AFF Cup 2018

Thái Lan là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng bảng AFF Cup 2018 với 15 bàn thắng và họ có những trận thắng cách biệt với tỷ số lớn như trận mở màn với Timor Leste lên tới 7-0. Adisak là người ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng, tiền đạo Thái Lan đã có tới 8 bàn thắng. Thành tích của cá nhân Adisak ngang với đội ghi bàn nhiều thứ hai là Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018. Chỉ cần ghi thêm hai bàn nữa, Adisak sẽ san bằng kỷ lục lập công trong một giải của Nor Alam Shah năm 2007 của Singapore. Trong khi Thái Lan là đội ghi bàn thắng nhiều nhất thì Lào lại là đội có ít bàn thắng nhất khi chỉ có 3 bàn thắng sau 4 trận đấu tại vòng bảng. Việt Nam phòng ngự tốt nhất tại vòng bảng AFF Cup 2018 khi chưa để lọt lưới bàn thua nào. Đây là điều có được khi hàng phòng ngự và thủ môn Văn Lâm đã làm việc tốt trong 4 trận đấu tại vòng bảng. Timor Leste cũng là đội để lọt lưới nhiều nhất với 19 bàn. Tình huống gây tranh cãi nhiều nhất tại vòng bảng AFF Cup 2018 là trường hợp của Văn Toàn ở phút 77 trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar. Theo nhiều góc máy, tiền đạo số 9 của Việt Nam chưa việt vị nhưng trọng tài biên vẫn căng cờ báo và cướp đi bàn thắng. Safawi Rasid là cầu thủ chăm dứt điểm nhất (19 lần), nhưng cũng là cầu thủ kém may mắn nhất. Tám trong 19 lần dứt điểm của anh đưa bóng chệch khung thành, sáu lần bị phá ngay sau khi rời chân và chỉ năm lần đi đúng hướng khung thành thì đều bị thủ môn cản lại. Stephan Schrock (áo trắng, Philippines) đang dẫn đầu về số lần tạt bóng (20 lần). Thành tích này nhiều hơn ba tình huống so với người đứng thứ hai Safari Syahmi (Malaysia) và sáu so với người xếp thứ ba Maung Maung Lwin (Myanmar). Một trong những quả tạt của Schrock đã trực tiếp thành bàn, trong khi Philippines mới có năm bàn ở vòng bảng. Maung Maung Lwin là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất cho đồng đội (14 lần). Thành tích của anh nhiều hơn ba lần so với người xếp thứ hai là đồng đội Aung Thu. Tuy nhiên, tuyển Myanmar thiếu hàng công sắc bén để tận dụng hết số cơ hội này. Tiền vệ của Timor Leste, Feliciano (số 19) là cầu thủ đánh chặn thành công nhất với 15 lần.

