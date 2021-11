Đi máy bay người yêu lái, bồ cơ trưởng điển trai nói gì?

Cặp đôi cơ trưởng trẻ tuổi Quang Đạt và cô nàng KOL Hà Trúc luôn thu hút sự quan tâm của mọi người kể từ khi công khai hẹn hò. Mới đây, cô nàng Hà Trúc vừa khoe trên trang cá nhân check in tại sân bay cùng bạn trai là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Mặc dù tình cảm rất mặn nồng nhưng Hà Trúc và cơ trưởng Quang Đạt ít khi chia sẻ hình ảnh của nhau nên rất được dân mạng chú ý. Cụ thể, cô nàng Hà Trúc tiết lộ đó là bức ảnh kỷ niệm sau hai năm mới được ngồi trên máy bay do người yêu lái. Quang Đạt mặc đồng phục cơ trưởng, Hà Trúc lại sánh đôi với chiếc váy nhẹ nhàng nhưng tổng thể cả hai lại rất đẹp đôi. Quang Đạt được biết đến là anh chàng cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam, còn Hà Trúc được nhắc tên là một travel blogger, KOL truyền cảm hứng đến giới trẻ. Đầu năm 2020, Quang Đạt và Hà Trúc chính thức công khai chuyện tình cảm bỗng trở thành cặp đôi được mọi người chú ý và ngưỡng mộ. Mặc dù cặp đôi Hà Trúc và Quang Đạt thường chỉ xuất hiện trên những story ngắn trên Instagram của nhau nhưng có thể thấy chuyện tình của họ rất ngọt ngào và hạnh phúc. Từ cuộc tình của Hà Trúc và Quang Đạt mới thấy rằng, yêu nhau phải vui vẻ và tếu táo sẽ khiến các cặp đôi vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Chính những lần bóc mẽ nhau của Hà Trúc và Quang Đạt mang đến cho các fan nhiều tiếng cười và cũng từ đó không ít những bình luận bá đạo, dí dỏm cũng được gửi đến cặp đôi trên. Hết việc bóc phốt bạn gái sống ảo về giờ giấc, anh chàng cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam còn từng thẳng tay đăng bức ảnh so sánh bức ảnh trang điểm và mặt mộc của Hà Trúc.

Cặp đôi cơ trưởng trẻ tuổi Quang Đạt và cô nàng KOL Hà Trúc luôn thu hút sự quan tâm của mọi người kể từ khi công khai hẹn hò. Mới đây, cô nàng Hà Trúc vừa khoe trên trang cá nhân check in tại sân bay cùng bạn trai là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Mặc dù tình cảm rất mặn nồng nhưng Hà Trúc và cơ trưởng Quang Đạt ít khi chia sẻ hình ảnh của nhau nên rất được dân mạng chú ý. Cụ thể, cô nàng Hà Trúc tiết lộ đó là bức ảnh kỷ niệm sau hai năm mới được ngồi trên máy bay do người yêu lái. Quang Đạt mặc đồng phục cơ trưởng, Hà Trúc lại sánh đôi với chiếc váy nhẹ nhàng nhưng tổng thể cả hai lại rất đẹp đôi. Quang Đạt được biết đến là anh chàng cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam, còn Hà Trúc được nhắc tên là một travel blogger, KOL truyền cảm hứng đến giới trẻ. Đầu năm 2020, Quang Đạt và Hà Trúc chính thức công khai chuyện tình cảm bỗng trở thành cặp đôi được mọi người chú ý và ngưỡng mộ. Mặc dù cặp đôi Hà Trúc và Quang Đạt thường chỉ xuất hiện trên những story ngắn trên Instagram của nhau nhưng có thể thấy chuyện tình của họ rất ngọt ngào và hạnh phúc. Từ cuộc tình của Hà Trúc và Quang Đạt mới thấy rằng, yêu nhau phải vui vẻ và tếu táo sẽ khiến các cặp đôi vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Chính những lần bóc mẽ nhau của Hà Trúc và Quang Đạt mang đến cho các fan nhiều tiếng cười và cũng từ đó không ít những bình luận bá đạo, dí dỏm cũng được gửi đến cặp đôi trên. Hết việc bóc phốt bạn gái sống ảo về giờ giấc, anh chàng cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam còn từng thẳng tay đăng bức ảnh so sánh bức ảnh trang điểm và mặt mộc của Hà Trúc.