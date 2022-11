Đi lễ chùa cầu may, Trang Nemo bị bóc nhan sắc

Mấy ngày qua MXH rầm rộ thông tin Trang Nemo bị xét xử vì tội "Gây rối trật tự công cộng". Xuất hiện tại tòa, hot girl bán hàng online Trang Nemo diện đồ trang nhã với áo sơ mi trắng và quần âu. Trong một diễn biến khác, mới đây cư dân mạng liên tục lan truyền hình ảnh hot girl Trang Nemo đi lễ chùa trước khi diễn ra phiên xét xử vào sáng qua. Tránh gây sự chú ý, cô diện trang phục đơn giản, đeo mắt kính và mang khẩu trang kín mít. Ở lần lên sóng này, 9X gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, làn da trắng sáng. Còn hình ảnh hiếm hoi lộ cả mặt khi chụp tại tòa, cô nhìn khá mệt mỏi, sắc vóc được nhận xét không quá khác biệt so với ảnh trên mạng. Hot girl Trang Nemo được biết đến là doanh nhân chuyên kinh doanh thời trang tại Sài Gòn. Fanpage của cô có hơn 400.000 lượt theo dõi. Trước đó Trang Nemo mâu thuẫn với hot girl Trần My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, để giải quyết. Tuy nhiên sau một hồi bình yên và tưởng chừng câu chuyện kết thúc trong tốt đẹp thì bên phía Trang Nemo lại có hành vi hung hăng. Vì sợ hãi nên Trần My có dẫn theo một người chị thân thiết, tuy nhiên vì thấy cô hoàn toàn yếu thế nên người chị kia đứng ra nói giúp. Sự việc đẩy lên cao trào khi không tìm được tiếng nói chung và bắt đầu có hành vi gây gổ, đánh nhau. Hiện phía cả hai vẫn chưa có phản ứng nào thêm sau phiên toà. Sự việc nhận được rất nhiều quan tâm cũng như chú ý từ cư dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

