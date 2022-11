Đi ăn cưới chiếm luôn spotlight cô dâu, gái xinh được truy tìm

Mới đây, trên Fanpage Nghệ An với caption: “Nghệ An mùa cưới”, thu hút gần 6000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Cô gái trong ảnh sở hữu nhan sắc khả ái với nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài mượt và góc nghiêng “thần thánh”. Diện váy trắng tinh khôi khoe bờ vai gợi cảm, cô nàng được nhận xét là xinh đẹp lộng lẫy lấn át cả cô dâu. Dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi cho cô nàng trong ảnh: “Xinh đẹp thế kia bị chụp trộm là đúng rồi”, “Nếu không nói đây là khách mời thì mình còn ngỡ cô ấy là cô dâu. Xinh đẹp nổi bật quá”… Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, cô nàng đã không tế nhị khi ăn mặc quá lộng lẫy, khiến cô dâu bị lu mờ. “Thật ra, ai cũng muốn lên đồ xinh đẹp đi đám cưới nhưng ăn mặc, trang điểm lồng lộn thế kia thì không nên”, “Nhìn bạn này nổi nhất cái đám cưới, cô dâu mà không mặc váy cưới thì bị lấn át ngay”… Danh tính cô gái xinh đẹp nhanh chóng được dân mạng tìm ra. Đó là Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1999, hiện sống và làm việc tại thành phố Vinh, Nghệ An). Nguyễn Quỳnh cho hay, hình ảnh trên được chụp khi cô đi dự đám cưới bạn thân mới đây. Cô nàng rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. “Thực ra, mình thấy hình ảnh cũng không có gì nổi bật. Mình chỉ trang điểm một chút để đi dự đám cưới bạn như mọi người thôi”, Quỳnh nói. Về chuyện ăn mặc lộng lẫy lấn át cô dâu, Nguyễn Quỳnh khẳng định, cô dâu vẫn luôn là cô gái xinh đẹp, nổi bật nhất trong đám cưới, không một ai có thể khiến cô dâu bị lu mờ. Nguyễn Quỳnh từng tốt nghiệp trường Đại học Vinh (Nghệ An) và hiện làm công việc kế toán. Trước những ý kiến trái chiều của dân mạng liên quan đến hình ảnh trên, cô nàng không quan tâm mà chỉ tập trung thời gian cho gia đình và công việc. "Mình là người khá chỉn chu nên đi đâu cũng ăn mặc cẩn thận, phù hợp với từng hoàn cảnh. Vừa rồi là đám cưới bạn thân 8 năm của mình nên mình muốn bản thân chỉn chu một chút và tất nhiên là dù lộng lẫy đến đâu cũng phải đứng sau cô dâu", Quỳnh chia sẻ. Sở hữu nhan sắc nổi bật, Nguyễn Quỳnh từng là PG.

