Dậy thì thành công, cô gái 10X khoe ảnh một thời xấu phát hờn

Phan Thị Minh Hằng (SN 2001) được biết đến với biệt danh Hằng Phan, là một hot girl 10X đình đám trên mạng xã hội. Không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, cô nàng còn nhận được nhiều lời khen ngợi vì không ngần ngại công khai loạt ảnh quá khứ kém sắc. Trước đây, Hằng có nước da đen nhẻm, thân hình gầy nhom và hàm răng hô khó nhìn. Từ khi ý thức được tầm quan trọng của ngoại hình, cô nàng bắt đầu quyết tâm thay đổi, bắt đầu bằng việc đi niềng răng để hàm thon gọn hơn. Bên cạnh đó, Hằng cũng tìm hiểu các chế độ ăn uống hợp lý để điều chỉnh cân nặng, chú ý chăm sóc để cải thiện nước da vốn dĩ xỉn màu của mình. Bên cạnh đó, hot girl Bình Định cũng chăm chỉ học make up để có thể tự tin hơn khi ra ngoài. Hiện tại, Hằng sở hữu nhan sắc xuất sắc với đôi mắt to tròn, khuôn mặt gọn gàng, sống mũi cao và đặc biệt là gu thời trang cực kỳ bắt mắt. Nhờ ngoại hình của mình, hot girl từng được một số trang báo nước ngoài như Star Entertainment hay Now News đặt cho biệt danh "nữ thần thế hệ mới". Không chỉ xinh đẹp, Phan Hằng còn có thành tích học tập đáng nể. Cô nàng có 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành giải nhất môn lịch sử và giải ba môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố khi còn học cấp 2. Lớp 11, Hằng tiếp tục đạt giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi văn cấp thành phố. Cô nàng còn rất giỏi thể thao khi giành giải nhất cuộc thi đá cầu cấp tỉnh vào năm lớp 8. Hiện tại, Hằng đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế quốc dân. "Mình không để tâm với sự đánh giá của mọi người về nỗ lực hoàn thiện tri thức của bản thân. Vì thực tế mình hiểu là mỗi người có những giá trị sống khác nhau, do vậy có những sự quan tâm khác nhau. Hằng đang, luôn, và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân về cả trí tuệ, nhân phẩm, ngoại hình cũng như lối sống,…" - Hot girl 10X cho hay. Nhan sắc của Phan Hằng được đánh giá là giống hot girl Trung Quốc trên mạng xã hội Tiktok. Xem thêm clip: Nặng 80kg, cô gái “lột xác” thành hotgirl | VTC9 - Nguồn: Youtube

