Đầu năm mới lộ ảnh cưới, Công Phượng khiến dân tình mê mẩn

Vào đúng thời điểm bắt đầu năm mới 2021, chân sút gốc Nghệ An - Công Phượng đã gây chú ý khi đích thân hé lộ loạt ảnh trong hôn lễ được tổ chức tại 3 địa điểm: TP.HCM, Nghệ An, Phú Quốc. Trên trang cá nhân, Nguyễn Công Phượng viết: “Một chặng đường mới lại mở ra, ở đó có gia đình nhỏ, có cha mẹ, anh chị em, cùng những người đồng hành...Dù năm 2020 trôi qua không hề dễ dàng, nhưng được nhìn thấy nụ cười của những người thân thương đã là niềm hạnh phúc lớn lao”. Chàng tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam cũng như của CLB HAGL cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt và luôn sát cánh bên mình trong thời gian qua. Công Phượng và Viên Minh nhìn nhau âu yếm, mỉm cười hạnh phúc trong loạt hình ảnh cưới khiến dân tình cũng hạnh phúc lây. Nhan sắc cô dâu Viên Minh và vẻ điển trai ngời ngời của chú rể Công Phượng trong ngày trọng đại cũng khiến dân tình thích thú. Cầu thủ xứ Nghệ quả biết chọn thời điểm, mở đầu năm 2021 với những khoảnh khắc ý nghĩa thế này thì còn gì bằng. Chia sẻ của Công Phượng lập tức được hàng ngàn người hâm mộ “thả tim” kèm những lời cầu chúc “siêu” dễ thương đến tiền đạo xứ Nghệ. Trước đó, ngày vui của họ diễn ra rất kín đáo, hầu như không có sự tác nghiệp của truyền thông. Sau 1 tháng khi đám cưới cuối cùng kết thúc, chân sút xứ Nghệ mới chính thức chia sẻ ảnh về ngày vui của mình. Nhìn loạt ảnh do người trong cuộc đăng tải, ai cũng phải ghen tị khi cô dâu, chú rể nắm tay nhau không rời. Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Viên Minh và vẻ điển trai của Công Phượng làm ai nhìn cũng phải tan chảy. Dân mạng thả tim rầm rầm dưới mỗi bức ảnh. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đám cưới CÔNG PHƯỢNG, nhưng hội cầu thủ lại chiếm "SPOTLIGHT" - Nguồn: YAN News

Vào đúng thời điểm bắt đầu năm mới 2021, chân sút gốc Nghệ An - Công Phượng đã gây chú ý khi đích thân hé lộ loạt ảnh trong hôn lễ được tổ chức tại 3 địa điểm: TP.HCM, Nghệ An, Phú Quốc. Trên trang cá nhân, Nguyễn Công Phượng viết: “Một chặng đường mới lại mở ra, ở đó có gia đình nhỏ, có cha mẹ, anh chị em, cùng những người đồng hành...Dù năm 2020 trôi qua không hề dễ dàng, nhưng được nhìn thấy nụ cười của những người thân thương đã là niềm hạnh phúc lớn lao”. Chàng tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam cũng như của CLB HAGL cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt và luôn sát cánh bên mình trong thời gian qua. Công Phượng và Viên Minh nhìn nhau âu yếm, mỉm cười hạnh phúc trong loạt hình ảnh cưới khiến dân tình cũng hạnh phúc lây. Nhan sắc cô dâu Viên Minh và vẻ điển trai ngời ngời của chú rể Công Phượng trong ngày trọng đại cũng khiến dân tình thích thú. Cầu thủ xứ Nghệ quả biết chọn thời điểm, mở đầu năm 2021 với những khoảnh khắc ý nghĩa thế này thì còn gì bằng. Chia sẻ của Công Phượng lập tức được hàng ngàn người hâm mộ “thả tim” kèm những lời cầu chúc “siêu” dễ thương đến tiền đạo xứ Nghệ. Trước đó, ngày vui của họ diễn ra rất kín đáo, hầu như không có sự tác nghiệp của truyền thông. Sau 1 tháng khi đám cưới cuối cùng kết thúc, chân sút xứ Nghệ mới chính thức chia sẻ ảnh về ngày vui của mình. Nhìn loạt ảnh do người trong cuộc đăng tải, ai cũng phải ghen tị khi cô dâu, chú rể nắm tay nhau không rời. Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Viên Minh và vẻ điển trai của Công Phượng làm ai nhìn cũng phải tan chảy. Dân mạng thả tim rầm rầm dưới mỗi bức ảnh. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đám cưới CÔNG PHƯỢNG, nhưng hội cầu thủ lại chiếm "SPOTLIGHT" - Nguồn: YAN News