Đặt lên bàn cân hot girl Việt top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới"

Thảo Nhi Lê là cái tên gần đây nhất xuất hiện trên đường đua top " 100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Thảo Nhi Lê từng gây chú ý với chuyện tình ồn ào với Huy Trần - chàng Việt kiều điển trai từng xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai. Thảo Nhi Lê sở hữu nét đẹp khoẻ khoắn, sống mũi nhỏ cùng bờ môi dày gợi cảm. So với vẻ đẹp của một hot girl mà nhiều cô gái Việt Nam hướng đến, Thảo Nhi Lê nổi bật hơn hẳn. Hot girl Dương Minh Ngọc vừa xuất hiện vô cùng nổi bật với "Bông hoa đẹp nhất" của Quân A.P. Hiện tại, hot girl Việt này đang sở hữu lượng fan khá lớn khi liên tục góp mặt trong các tác phẩm gây chú ý của các ca sĩ trẻ như Karik, Gil Lê, Thanh Duy Idol, Kevin Khánh... Dương Minh Ngọc cũng đang là một cái tên được nhiều nhãn hàng lựa chọn để gửi gắm bộ sưu tập của mình trong các bộ ảnh lookbook. Khả Ngân là một cái tên chẳng còn ai xa lạ, khi độ phủ của "cô gái boxing" một thời đã lan tỏa ra nhiều lĩnh vực khác nhau từ phim ảnh, người mẫu cho đến ca hát. Mới đây, Khả Ngân cũng là cái tên được đề cử top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Thời gian gần đây, Khả Ngân cũng góp mặt trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt Á hậu Huyền My là một trong những cái tên có phần im ắng trong năm 2020, so với 3 cô gái còn lại trên đường đua top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Tuy nhiên, nhan sắc không phải hạng vừa chính là điểm vô cùng nổi bật của Huyền My khi đứng cạnh nhiều người đẹp khác. Huyền My từng giành được vị trí Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó cô được đề cử tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017. Dù đạt được top 10 cuộc thi năm đó, nhưng cô nàng mất nhiều thứ khi tham dự đấu trường nhan sắc này khi cái tên đi kèm với hàng loạt tin tức không mấy hay ho. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những cô nàng hội con nhà giàu Việt Nam từng theo học ở những ngôi trường nào? - Nguồn: SaoStar



Thảo Nhi Lê là cái tên gần đây nhất xuất hiện trên đường đua top " 100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Thảo Nhi Lê từng gây chú ý với chuyện tình ồn ào với Huy Trần - chàng Việt kiều điển trai từng xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai. Thảo Nhi Lê sở hữu nét đẹp khoẻ khoắn, sống mũi nhỏ cùng bờ môi dày gợi cảm. So với vẻ đẹp của một hot girl mà nhiều cô gái Việt Nam hướng đến, Thảo Nhi Lê nổi bật hơn hẳn. Hot girl Dương Minh Ngọc vừa xuất hiện vô cùng nổi bật với "Bông hoa đẹp nhất" của Quân A.P. Hiện tại, hot girl Việt này đang sở hữu lượng fan khá lớn khi liên tục góp mặt trong các tác phẩm gây chú ý của các ca sĩ trẻ như Karik, Gil Lê, Thanh Duy Idol, Kevin Khánh... Dương Minh Ngọc cũng đang là một cái tên được nhiều nhãn hàng lựa chọn để gửi gắm bộ sưu tập của mình trong các bộ ảnh lookbook. Khả Ngân là một cái tên chẳng còn ai xa lạ, khi độ phủ của "cô gái boxing" một thời đã lan tỏa ra nhiều lĩnh vực khác nhau từ phim ảnh, người mẫu cho đến ca hát. Mới đây, Khả Ngân cũng là cái tên được đề cử top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Thời gian gần đây, Khả Ngân cũng góp mặt trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt Á hậu Huyền My là một trong những cái tên có phần im ắng trong năm 2020, so với 3 cô gái còn lại trên đường đua top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Tuy nhiên, nhan sắc không phải hạng vừa chính là điểm vô cùng nổi bật của Huyền My khi đứng cạnh nhiều người đẹp khác. Huyền My từng giành được vị trí Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó cô được đề cử tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017. Dù đạt được top 10 cuộc thi năm đó, nhưng cô nàng mất nhiều thứ khi tham dự đấu trường nhan sắc này khi cái tên đi kèm với hàng loạt tin tức không mấy hay ho. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những cô nàng hội con nhà giàu Việt Nam từng theo học ở những ngôi trường nào? - Nguồn: SaoStar