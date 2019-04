Danh tính nữ sinh “một tí Xuân Hòa” gây thương nhớ

Những ngày qua trên các fanpage, bức ảnh có tựa đề "một tí Xuân Hòa" được dân mạng truyền tay nhau những ngày qua. Nữ sinh trong bức ảnh gây ấn tượng với nhiều người bằng làn da trắng và sự nhí nhảnh. Được biết, chủ nhân của bức ảnh này là Phạm Huyền Minh sinh năm 2000, hiện là sinh viên năm nhất khoa Tiếng Pháp Thương mại của Đại học Ngoại thương.Nữ sinh 10X vui nhưng cũng ngạc nhiên khi bức ảnh nhận được nhiều sự chú ý. "Em vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh giản dị trong cuộc sống. Nó (bức ảnh mặc quân phục) cũng không quá đặc biệt mà. Em chụp khi đang tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng của sinh viên năm đầu. Khóa học cũng vừa kết thúc". Huyền Minh chia sẻ đây không phải là bức ảnh nhiều like nhất của cô. Bức ảnh hút nhiều lượt like nhất được chụp khi Minh học cấp hai với 1,5 nghìn lượt like. Trước khi nổi tiếng trên MXH, Huyền Minh cũng từng chụp ảnh bìa cho tờ nội san của trường. Được biết, Huyền Minh trước học trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Huyền Minh không ngại nhận lời nếu được mời làm mẫu ảnh. "Khi đó chắc chắn em sẽ phải chăm chút nhiều hơn đến ngoại hình", Huyền Minh vui vẻ chia sẻ thêm. Huyền Minh cũng cho hay việc được khen với cô không phải điều mới mẻ. "Mọi người xung quanh cũng hay khen xinh, điều đó khiến em rất tự hào. Nói về điểm thích nhất ở ngoại hình thì em sẽ chọn làn da. Nó trắng hồng từ ngày còn bé. Người ta thường nói nhất dáng nhì da mà. Em cũng không chăm sóc da quá cầu kì vì khá bận". Là sinh viên năm nhất, từ Thanh Hóa chuyển ra Hà Nội học tập, Huyền Minh Là sinh viên năm nhất, từ Thanh Hóa chuyển ra Hà Nội học tập, Huyền Minh chia sẻ: "Lần đầu xa nhà, đi làm thêm, tự làm mọi thứ một mình, từ việc học đến chi tiêu cho cuộc sống, em thấy nhớ và thương cha mẹ nhiều hơn. Bên cạnh đó, được gặp nhiều người giỏi hơn, em cũng tự thấy mình nhỏ bé".

