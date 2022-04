Danh tính hot girl TikTok làm netizen "đừng ngồi không yên" bởi vũ đạo

Tammy Phạm (tên thật là Phạm Nguyễn Anh Thi) là hot girl TikTok thu hút hơn 359.000 follow trên Tik Tok, 44.000 lượt theo dõi trên Instagram và gần 12.000 follow trang cá nhân Facebook. Hiện tại, Tammy Phạm đang theo học ngành marketing, chương trình Hoa Sen Plus, trường ĐH Hoa Sen. Theo chia sẻ của hot girl TikTok 2k2 này, ngoài thời gian dành cho việc học cô được biết đến với vai trò người mẫu ảnh tự do và reviewer trên nền tảng Tik Tok. Với Tammy Phạm, những kiến thức học được trên giảng đường có thể áp dụng vào việc xây dựng kênh Tik Tok của bản thân. Thế nên, công việc sáng tạo nội dung vừa giúp cô có thêm thu nhập lại có thể thực hành ngành nghề đã chọn theo đuổi. Chia sẻ những điều "được - mất" khi nổi tiếng trên mạng, Tammy Phạm cho biết: "Việc được nhiều người chú ý trước mắt đem lại nhiều điểm có lợi cho em hơn là phiền phức. Em đã có thể tự kiếm được những đồng lương từ công việc của mình để tự trang trải phí sinh hoạt. Hơn nữa, bản thân em cũng trở nên tự tin, trưởng thành hơn... Em luôn cố gắng để hoàn thiện những điểm tích cực, khắc phục những hạn chế và nhờ sự yêu mến của mọi người mà em có thêm động lực. Tất nhiên, em vẫn cân bằng được thời gian học và làm, vì nhiệm vụ chính của em bây giờ là học tập. Số điểm trung bình tích lũy hiện tại của em là 3.4/4.0, em luôn cố gắng để có kết quả tốt nghiệp như mục tiêu đã đặt ra." Tammy Phạm cho biết thêm. Tammy Phạm cũng cho biết việc nổi tiếng đôi lúc cũng đem lại nỗi buồn cho nữ sinh 2K2 này bởi phải đổi mặt với những bình luận tiêu cực. Bởi vì trước đây, cô nàng là người sống khá trầm nên bỗng dưng được nhiều người quan tâm làm cô thấy bỡ ngỡ. Mỗi khi gặp phải những chuyện không mong muốn, Tammy Phạm thường sẽ giãi bày cùng mẹ và bạn thân. Sau mỗi cuộc trò chuyện như thế, tâm trạng cô khá hơn rất nhiều. Ngoài ra, chiều chuộng bản thân bằng cách ăn một bữa thật ngon, tập đàn hát cũng được Tammy Phạm áp dụng để vượt qua căng thẳng. "Một cô gái đẹp không chỉ nằm ở khía cạnh gương mặt và vóc dáng chuẩn mà cần có sức hút riêng. Sức hút riêng ấy đến từ vốn hiểu biết và cách hành xử. Một người có kiến thức, thông minh sẽ luôn biết cách để làm cho bản thân nổi bật. Và một người có cách ăn nói khéo léo, tử tế, ứng xử chừng mực cũng khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu". Tammy Phạm chia sẻ thêm. Khi được hỏi về tình yêu, Tammy Phạm cho biết quan điểm tình yêu của cô được gói gọn trong vấn đề đó là chân thành, không gian dối. Cô cảm thấy an toàn khi ở bên một chàng trai trưởng thành, biết thông cảm và yêu thương cô thật lòng. Còn trong mối quan hệ bạn bè, Tammy Phạm đề cao sự nhiệt tình, lắng nghe và sẻ chia. Theo đó: "Để xây dựng một tình bạn bền chắc thì có rất nhiều yếu tố nhưng đối với em quan trọng là sự lắng nghe, đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu. Chỉ khi thấu hiểu thì mới có thể gỡ rối những mâu thuẫn".

