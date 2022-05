Danh tính chàng trai cầu hôn tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Tối 12/5 tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31, đánh dấu khai màn kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và là lần thứ hai Việt Nam đăng cai (lần đầu vào năm 2003). Có thể nói Lễ khai mạc SEA Games 31 là một sự kiện vô cùng trọng đại, sau 19 năm mới có một lần. Chớp lấy thời điểm "ngàn năm có một" này, hôm qua một chàng trai đã gây bất ngờ khi cầu hôn người yêu ngay tại hàng ghế khán giả, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người. Hình ảnh ghi lại, trong lúc pháo hoa nổ lên để khai mạc Sea Games 31 thì cũng là lúc thanh niên này cầu hôn cô gái. Nam thanh niên còn trao cho đối phương một chiếc nhẫn. Hành động bất thình lình của bạn trai có vẻ đã khiến cô gái rất ngạc nhiên. Nhưng rồi sau đó cô cũng "say yes" bằng hành động đưa tay để chàng trai trao nhẫn. Màn tỏ tình diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè trong nước lẫn quốc tế. Ai nấy cũng trầm trồ, ngưỡng mộ, dùng điện thoại giúp cặp đôi ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Ngoài những lời chúc mừng, dân tình còn dành điểm 10 cho nước đi cực khôn ngoan của chàng trai. Bởi lẽ khung cảnh tại sân vận động Mỹ Đình tối qua dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Ngay sau khi những hình ảnh của màn cầu hôn có "1-0-2" đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ, ngưỡng mộ quyết định của chàng trai. Một số người bình luận như sau: "Âm thanh, ánh sáng sống động, bạn bè trong nước quốc tế có cả, lại thêm màn pháo hoa tưng con nhà bà bừng nữa thì tuyệt vời quá đi." hay "Tỏ tình thế này không mất tiền địa điểm, chuẩn bị trang trí. Đỉnh quá chàng trai"... Đến hiện tại, câu chuyện chàng trai tỏ tình bạn gái của mình trong ngày diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 tại SVĐ Mỹ Đình vẫn được cộng đồng mạng bàn tán hết sức sôi nổi. Được biết, cặp đôi hạnh phúc trong câu chuyện này chính là Nguyễn Ngọc Tiến (24 tuổi) và Lương Hải Bảo Ly (23 tuổi). Màn cầu hôn của hai bạn trẻ do Ngọc Tiến lên kế hoạch và tiến hành với sự cổ vũ của một vài người thân và bạn bè. Ngọc Tiến chia sẻ: "Khi được bạn tặng cho cặp vé, mình mới nảy ra ý tưởng cầu hôn. Cả hai chúng mình đều có dự định kết hôn vào một thời gian khác trong tương lai. Do đó, việc này xảy ra là một bất ngờ đối với cả hai đứa mình". Quyết định cầu hôn được đưa vào buổi trưa ngày 12/5. Để chuẩn bị kỹ lưỡng, chàng trai đã xin nghỉ làm cả buổi chiều để lên kế hoạch.

