Đang đá AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam khoe diện mạo mới cực ngầu

Sau khi trận đấu với Myanmar tại AFF Cup 2018 khép lại, với tỉ số hòa 0-0 trên trang cá nhân của các cầu thủ Việt Nam đã đồng loạt thay ảnh đại diện. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện lần này của Công Phượng, Xuân Trường hay Quang Hải đều mặc bộ đồng phục mới màu trắng có in cờ tổ quốc ở hai bên ngực. Thêm một chi tiết khá thú vị nữa, bộ ảnh với áo mới này được các cầu thủ thực hiện vào thời điểm trước khi AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra nên có sự khác biệt về số áo so với thực tế. Cụ thể như trường hợp của Công Phượng, trong ảnh cầu thủ người Nghệ An mang mang áo số 10 quen thuộc trước đây thay vì số 14 như hiện tại. Sau khi đồng loạt thay ảnh đại diện, thì các bức ảnh của các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tại AFF Cup như Xuân Trường, Quang Hải hay Công Phượng ngay lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận. Trước đó, dân mạng cũng tìm ra bộ ảnh cực thời trang của Quang Hải và Đức Chinh trước thềm AFF Cup 2018 diễn ra. Trong lần xuất hiện này, cặp đôi này diện trang phục sơ mi trắng kết hợp với quần âu và áo khoác ngoài "khá bảnh". Theo nhiều người, diện trang phục mới này trong Quang Hải và Đức Chinh có vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Còn Đức Chinh diện quần âu, áo sơ-mi chấm bi và giày thể thao, đây là hình ảnh đại diện cho sự năng động và trẻ trung. Trước đó, dàn cầu thủ ĐTQG Việt Nam từng khoe những hình ảnh cực đẹp trên trang cá nhân, điển hình như Xuân Trường trong bộ vest lịch lãm tại một sự kiện về sắc đẹp. Quang Hải cũng diện vest trong một BST thời trang của hãng thời trang nam. Việt Nam 2 1 Campuchia Vòng loại Asian Cup 2019 - Nguồn: Youtube

