Dân tình hốt hoảng nhan sắc thật dàn mỹ nhân Việt khi bị chụp lén

Người ta vốn chẳng mấy khi được trực tiếp trông thấy các mỹ nữ Việt ngoài đời thực, hầu hết chỉ ngắm nhìn qua những hình ảnh đã qua chỉnh sửa được chính họ chia sẻ hay truyền thông đăng tải. Do đó, hình tượng các người đẹp trong mắt phần lớn công chúng đều vô cùng lung linh, thể hiện ở cả gương mặt đến vóc dáng. Tuy nhiên, thông qua những ống kính không chuyên, cũng chẳng có sự hỗ trợ của công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, không ít mỹ nhân Việt đã để lộ ra nhược điểm kém xinh ở diện mạo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mới đây trên MXH, loạt ảnh được dân mạng tổng hợp về những khoảnh khắc bị chụp lén kém xinh của loạt mỹ nhân showbiz Việt thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần, trong các bức ảnh này, dàn ca sĩ, diễn viên đình đám trong giới nghệ thuật đều lộ nhược điểm về nhan sắc. Nhã Phương sau ít tháng sinh con cũng từng gây thất vọng khi để lộ khoảnh khắc với làn da đen sạm, nhăn nheo và già nua. Trông người đẹp như kém sức sống hơn hẳn so với ngày còn son rỗi. Bên cạnh những mỹ nhân lộ vẻ ngoài kém xinh thì trong những bức ảnh tổng hợp của dân mạng, cũng không ít người được khen. Điển hình như hot girl Thúy Vi, cô nàng 9X được nhiều người nhận xét đã cải thiện được vóc dáng đáng kể sau pha chụp lén ở hồ bơi cách đây chưa lâu. Midu khiến fans thích thú khi bị chụp lén mà vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ. Vẻ ngoài tươi trẻ của nàng cựu hotgirl này được thể hiện rõ ngay cả khi không cần tới sự hỗ trợ của công cụ photoshop. Chi pu được nhận xét là mỹ nhân có nhan sắc xinh đẹp tự nhiên. Người đẹp trong bức hình do fan chụp trông thật chẳng khác nào những hình ảnh mà cô từng đăng tải. Hương Giang cũng không nằm ngoại lệ, thường xuyên ghi điểm bởi quá xinh đẹp ngay cả khi bị chụp lén. Ninh Dương Lan Ngọc hiện tại đang được đánh giá là mỹ nhân thế hệ mới của showbiz Việt. Xuất hiện trong đoạn clip quay tại nhà hàng cùng ánh sáng mờ mờ, Lan Ngọc vẫn cực xinh đẹp, rạng rỡ. Bích Phương vẫn cực xinh đẹp trong khoảnh khắc được fan chụp lại. Mời quý độc giả xem video: 9 Đại Gia ShowBiz Việt Siêu Giàu Nhưng Lại Sống Giản Dị Nhất Khiến Mọi Người Khâm Phục - Nguồn: Youtube

Người ta vốn chẳng mấy khi được trực tiếp trông thấy các mỹ nữ Việt ngoài đời thực, hầu hết chỉ ngắm nhìn qua những hình ảnh đã qua chỉnh sửa được chính họ chia sẻ hay truyền thông đăng tải. Do đó, hình tượng các người đẹp trong mắt phần lớn công chúng đều vô cùng lung linh, thể hiện ở cả gương mặt đến vóc dáng. Tuy nhiên, thông qua những ống kính không chuyên, cũng chẳng có sự hỗ trợ của công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, không ít mỹ nhân Việt đã để lộ ra nhược điểm kém xinh ở diện mạo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mới đây trên MXH, loạt ảnh được dân mạng tổng hợp về những khoảnh khắc bị chụp lén kém xinh của loạt mỹ nhân showbiz Việt thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần, trong các bức ảnh này, dàn ca sĩ, diễn viên đình đám trong giới nghệ thuật đều lộ nhược điểm về nhan sắc. Nhã Phương sau ít tháng sinh con cũng từng gây thất vọng khi để lộ khoảnh khắc với làn da đen sạm, nhăn nheo và già nua. Trông người đẹp như kém sức sống hơn hẳn so với ngày còn son rỗi. Bên cạnh những mỹ nhân lộ vẻ ngoài kém xinh thì trong những bức ảnh tổng hợp của dân mạng, cũng không ít người được khen. Điển hình như hot girl Thúy Vi, cô nàng 9X được nhiều người nhận xét đã cải thiện được vóc dáng đáng kể sau pha chụp lén ở hồ bơi cách đây chưa lâu. Midu khiến fans thích thú khi bị chụp lén mà vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ. Vẻ ngoài tươi trẻ của nàng cựu hotgirl này được thể hiện rõ ngay cả khi không cần tới sự hỗ trợ của công cụ photoshop. Chi pu được nhận xét là mỹ nhân có nhan sắc xinh đẹp tự nhiên. Người đẹp trong bức hình do fan chụp trông thật chẳng khác nào những hình ảnh mà cô từng đăng tải. Hương Giang cũng không nằm ngoại lệ, thường xuyên ghi điểm bởi quá xinh đẹp ngay cả khi bị chụp lén. Ninh Dương Lan Ngọc hiện tại đang được đánh giá là mỹ nhân thế hệ mới của showbiz Việt. Xuất hiện trong đoạn clip quay tại nhà hàng cùng ánh sáng mờ mờ, Lan Ngọc vẫn cực xinh đẹp, rạng rỡ. Bích Phương vẫn cực xinh đẹp trong khoảnh khắc được fan chụp lại. Mời quý độc giả xem video: 9 Đại Gia ShowBiz Việt Siêu Giàu Nhưng Lại Sống Giản Dị Nhất Khiến Mọi Người Khâm Phục - Nguồn: Youtube