Dân tình "bóc" loạt đồ chất chơi của Sơn Tùng M-TP trong MV Hãy trao cho anh

Tối 1/7, Sơn Tùng tung ra MV Hãy trao cho anh với giai điệu bắt tai cùng phong cách thời trang cá tính. Ngay lập tức, dân mạng đã săm soi ngay thông tin về những bộ cánh mà chàng ca sĩ người Thái Bình đã diện lên mình trong MV Hãy trao cho anh. Những bộ cánh của nam ca sĩ đều nằm trong BST mới nhất của các nhà mốt Vetements, Fendi hay Versace. Ngay sau khi có được thông tin, các dân mạng đã ngay lập tức truy tìm từng món đồ mà Sơn Tùng M-TP đã mặc và dự báo rằng chúng sẽ rất hot trong thời gian tới, điển hình như chiếc áo khoác dáng dài kẻ ô kinh điển của Buberry từng được Mino (Winner) diện. Burberry cũng là thương hiệu được Sơn Tùng ưa chuộng. Thiết kế sơ mi làm bằng chất liệu lụa, với hình ảnh kỵ sĩ đặc trưng của hãng năm 1980 được in giữa ngực và hai bên tay áo được CĐM truy tìm ngay sau khi xuất hiện. Sơn Tùng năng động với kiểu quần short in họa tiết monogram của Burberry. Trong một phân cảnh khác, giọng ca Hãy trao cho anh diện set đồ đen đi kèm áo khoác hoa văn baroque kết hợp cùng họa tiết da beo của Versace. Chiếc áo sơ mi ngắn tay của Balenciaga tưởng chừng đơn giản nhưng với cách phối đồ cực tốt của Sơn Tùng M-TP chắc chắn món đồ này sẽ cực hot. Sơn Tùng chứng tỏ độ chịu chơi với chiếc áo phao sắc vàng nổi bật đến từ AWC. Sơn Tùng cũng đụng hàng với stylist Hoàng Ku trong mẫu áo khoác denim in họa tiết monogram đặc trưng của Louis Vuitton. Tuy nhiên, anh gây ấn tượng hơn với cách mang ba lô bản nhỏ của MCM đi kèm sneakers Nike x Off-White trẻ trung.

