Dân mạng dậy sóng vì cặp chị em gốc Việt vừa xinh, vừa “chanh sả“

Xinh đẹp, sang chảnh chính là những gì người ta dùng để miêu tả cặp chị em gốc Việt là Alexandra Hoang (hay còn gọi là Lille Hoang) và Tsutsumi Hoang. Mọi người bắt đầu biết đến cặp chị em Alexandra Hoang và Tsutsumi Hoang qua vai trò blogger thời trang và trang cá nhân của hai cô nàng này được không ít người ấn nút theo dõi và thường xuyên cập nhật thông tin. Alexandra Hoang và Tsutsumi Hoang là người Việt 100% nhưng do sinh ra và lớn lên ở Na Uy nên hai chị em sở hữu nét đẹp vô cùng sắc sảo. Do đều làm việc liên quan tới thời trang nên hai chị em xinh đẹp luôn xuất hiện đầy ấn tượng, sang chảnh, cực kì cuốn hút dù diện trang phục theo phong cách nào. Nếu như cô chị Alexandra Hoang (sinh năm 1994) trông có vẻ dịu dàng và phúc hậu thì cô em Tsutsumi Hoang (sinh năm 1995) lại xinh đẹp theo kiểu cá tính và hiện đại hơn. Được biết, gia đình của Alexandra có 6 anh chị em tất cả nhưng do tuổi gần bằng nhau nên Alexandra và cô em Tsutsumi thân thiết với nhau nhất. Vào năm 21 tuổi, Alexandra đã chuyển đến Sydney, Australia để theo học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Luật quốc tế ở một trường Đại học tại đây. 2 năm sau đó, Tsutsumi cũng chuyển tới và đây là lúc hai chị em cùng bắt tay thực hiện mơ ước chung của cả hai. Giấc mơ chung của cặp đôi chị em gốc Việt này đó là một blog chuyên về lifestyle và làm đẹp mang tên Candid That. Không chỉ là một blog trên mạng xã hội mà Alexandra và Tsutsumi còn tạo nên một tạp chí chuyên ngành về thời trang. Chính tờ tạp chí mang tên Candid That - I Can & I Did ã góp phần tạo dựng tên tuổi cho cả hai chị em Alexandra và Tsutsumi. Dù còn rất trẻ như Alexandra đã có cơ hội làm việc cũng như hợp tác với rất nhiều tập đoàn về thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng thế giới như L’Oréal Group, Estee Lauder Companies, Schwarzkopf hay Pandora. Trong khi đó cô em Tsutsumi Hoang cũng có bảng thành tích đáng nể không kém. Tsutsumi hiện đang là một trong những blogger, người mẫu cũng như fashion icon đình đám nhất của Na Uy. Tsutsumi đảm nhiệm vai trò gương mặt đại diện toàn cầu của L’Oréal Colorista và từng được đề cử trong rất nhiều giải thưởng nhờ sở hữu cá tính thời trang mạnh mẽ. Tsutsumi cũng từng cộng tác với nhiều thương hiệu lớn như Guerlain, MAC Cosmetics, Bobbi Brown, Maybelline New York, L’Oréal Paris, Thomas Sabo. Instagram của Tsutsumi đang thu hút hơn 171.000 lượt theo dõi. Mời quý độc giả xem clip Chị em sinh 3 gốc Việt khiến nước Mỹ kinh ngạc vì học quá giỏi - Nguồn: Youtube

