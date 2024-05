Dàn hot girl xứ Nghệ cưới cầu thủ nổi tiếng có cuộc sống viên mãn

Trước khi trở thành vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải, Dương Thùy Phương từng giành danh hiệu hoa khôi Đại học Vinh. Mối duyên của nàng hot girl và chàng đội trưởng đội tuyển Việt Nam bắt đầu khi trong một lần vào trường chơi. Đầu năm 2018, sau khoảng 4 năm hẹn hò kín tiếng, Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương kết hôn. Cặp đôi lần lượt chào đón hai "tiểu công chúa" vào năm 2018 và 2022. Trong khi sự nghiệp của Hải Quế ngày càng thăng hoa, công việc kinh doanh của Thùy Phương cũng thuận lợi. Trải qua hai lần sinh nở, Dương Thùy Phương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp. Cô ưa diện những trang phục có kiểu cách và màu sắc đơn giản nhưng trông vẫn tinh tế, thu hút. Võ Nhật Linh (SN 1997) được chú ý từ khi công khai yêu cầu thủ Phan Văn Đức vào năm 2019. Cô tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Với gương mặt xinh xắn như hot girl, vóc dáng thon gọn cùng chiều cao 1,66m, Nhật Linh từng lọt vào đêm chung khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018". Đầu năm 2020, Văn Đức và Nhật Linh về chung một nhà. Cặp đôi có hai nhóc tỳ kháu khỉnh vào năm 2020 và 2022. Không đi theo lĩnh vực giáo dục hay nghệ thuật, Nhật Linh chuyển hướng sang làm kinh doanh và có được thành công nhất định. Nhiều năm nay, hot girl Nghệ An cùng chồng tập trung đầu tư, quản lý một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An. Dung Trần (SN 1997) tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh, Nghệ An. Năm 2019, cô thu hút sự chú ý khi được công khai là bạn gái cầu thủ Phạm Xuân Mạnh. Đầu năm 2021, Xuân Mạnh - Dung Trần nên duyên vợ chồng. Sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã có "đủ nếp đủ tẻ", tậu nhà xịn, xe sang. Đặc biệt, đầu năm 2023, Dung Trần tự hào chia sẻ hình ảnh bên cạnh chiếc xe hơi mới. Đó được cho là món quà Xuân Mạnh dành tặng cho vợ. Sau khi lấy chồng và sinh con, Dung Trần được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc. Phong cách thời trang của hot girl Nghệ An khá đơn giản, chủ yếu là trang phục có màu sắc trung tính nhưng vẫn tôn được vóc dáng cao ráo.

Trước khi trở thành vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải, Dương Thùy Phương từng giành danh hiệu hoa khôi Đại học Vinh. Mối duyên của nàng hot girl và chàng đội trưởng đội tuyển Việt Nam bắt đầu khi trong một lần vào trường chơi. Đầu năm 2018, sau khoảng 4 năm hẹn hò kín tiếng, Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương kết hôn. Cặp đôi lần lượt chào đón hai "tiểu công chúa" vào năm 2018 và 2022. Trong khi sự nghiệp của Hải Quế ngày càng thăng hoa, công việc kinh doanh của Thùy Phương cũng thuận lợi. Trải qua hai lần sinh nở, Dương Thùy Phương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp. Cô ưa diện những trang phục có kiểu cách và màu sắc đơn giản nhưng trông vẫn tinh tế, thu hút. Võ Nhật Linh (SN 1997) được chú ý từ khi công khai yêu cầu thủ Phan Văn Đức vào năm 2019. Cô tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Với gương mặt xinh xắn như hot girl, vóc dáng thon gọn cùng chiều cao 1,66m, Nhật Linh từng lọt vào đêm chung khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018". Đầu năm 2020, Văn Đức và Nhật Linh về chung một nhà. Cặp đôi có hai nhóc tỳ kháu khỉnh vào năm 2020 và 2022. Không đi theo lĩnh vực giáo dục hay nghệ thuật, Nhật Linh chuyển hướng sang làm kinh doanh và có được thành công nhất định. Nhiều năm nay, hot girl Nghệ An cùng chồng tập trung đầu tư, quản lý một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An. Dung Trần (SN 1997) tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh, Nghệ An. Năm 2019, cô thu hút sự chú ý khi được công khai là bạn gái cầu thủ Phạm Xuân Mạnh. Đầu năm 2021, Xuân Mạnh - Dung Trần nên duyên vợ chồng. Sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã có "đủ nếp đủ tẻ", tậu nhà xịn, xe sang. Đặc biệt, đầu năm 2023, Dung Trần tự hào chia sẻ hình ảnh bên cạnh chiếc xe hơi mới. Đó được cho là món quà Xuân Mạnh dành tặng cho vợ. Sau khi lấy chồng và sinh con, Dung Trần được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc. Phong cách thời trang của hot girl Nghệ An khá đơn giản, chủ yếu là trang phục có màu sắc trung tính nhưng vẫn tôn được vóc dáng cao ráo.