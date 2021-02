Dàn hot girl DJ và khối tài sản “khủng” đáng ngưỡng mộ

DJ Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995 tại Đà Nẵng. Cô sở hữu thân hình gợi cảm cùng gương mặt xinh xắn nên được khán giả ưu ái đặt cho nickname " Búp bê DJ". Trước khi góp mặt trong "Rap Việt", Mie từng tham gia nhiều sân chơi như Tài năng DJ, The Remix… và đạt danh hiệu "Miss DJ 2015". Sau nhiều năm lấn sân vào showbiz và trở thành nữ DJ nổi tiếng, Mie đã mua được một căn nhà trị giá khoảng 3-4 tỷ và đã tậu xe hơi riêng cho mình. Xuất thân từ một nghệ sĩ múa nhưng đến khi bước chân sang lĩnh vực âm nhạc, Mie mới gặt hái được nhiều thành công. Với tuổi nghề làm DJ lâu đời hơn, Trang Moon hiện tại đã thật sự lột xác cả về nhan sắc, ngoại hình lẫn sự nghiệp. Từ sau khi tham gia chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng, nữ DJ này mới bắt đầu có tên tuổi trong giới. Với những bạn trẻ thường xuyên lui tới những quán bar sang trọng của đất Hà thành thì chắc chắn đều biết tới nữ DJ chuyên nghiệp và hấp dẫn này. Sau hơn 10 năm làm DJ, hiện tại Trang Moon đã gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra cô còn từng thử sức kinh doanh lounge và bar nhưng đều thất bại do bị lừa từ những người bạn mình tin tưởng. Dù nhiều năm đã qua, các bản phối như Em Của Ngày Hôm Qua, Nắng Ấm Xa Dần của cô nàng vẫn nhận được không ít lời khen ngợi của dân mạng. DJ Tít (sinh năm 1994) nổi lên nhờ danh hiệu "phù thủy nhạc EDM" với thân hình bốc lửa và phong cách âm nhạc riêng biệt. Dù đã làm mẹ nhưng body của nữ DJ nổi tiếng vẫn khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi. Hiện tại, ngoài thời gian chơi nhạc, DJ Tít thử sức ở lĩnh vực kinh doanh thời trang. Sau 2 năm lẻ bóng thì mới đây, DJ Tít đã tìm được hạnh phúc mới. Trên Instagram, anh chàng này cũng chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào, thân mật với nữ DJ. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Một vài cái tên Rapper trong chương trình King Of Rap mà Osad yêu thích - Nguồn:SaoStar

