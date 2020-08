Dàn em gái chuẩn hot girl “cực phẩm” đâu thua kém sao showbiz Việt

Dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng em gái của Ông Cao Thắng – Ông Thoại Liên (sinh năm 1989) luôn được công chúng hết sức quan tâm. Hot girl này thường xuyên đăng tải những bức ảnh vô cùng xinh đẹp với gương mặt trẻ trung, mái tóc dài, các đường nét thanh thoát và đôi mắt to di truyền mà hai anh em nhà họ Ông. Với phong cách ăn mặc hiện đại và sang chảnh, nhìn Thoại Liên đúng chuẩn ra dáng một tiểu thư chính hiệu mà nhiều người mơ ước. Mai Ngọc Phượng (sinh năm 1993) là em gái hoa hậu Mai Phương Thúy. Cô từng du học Canada, sau khi về nước thì tập trung vào kinh doanh. Ngọc Phượng cũng được nhiều người nhận xét sành điệu, chơi đồ hiệu không kém chị gái. Do sở hữu chiều cao 1,78 m, cô gái 27 tuổi chuộng diện trang phục khoe chân dài, eo thon. Trong số những cô em gái của sao Việt thì có lẽ, Huỳnh Ân đang là nhân tố nhỏ tuổi nhất. Sinh năm 1999, cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của mình. Cô gái 20 tuổi nhận được nhiều sự chú ý vì khuôn mặt xinh xắn, nụ cười ngọt ngào. Trên trang cá nhân, Huỳnh Ân chia sẻ nhiều bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung, đúng lứa tuổi. Nhiều người khen ngợi em gái Trấn Thành xinh đẹp không kém bất kỳ ngôi sao showbiz nào. Phương Anh – Em gái Nhã Phương gần như trở nên rất quen mặt với khán giả vì thường xuyên xuất hiện cùng chị gái. Cô nàng sở hữu khuôn mặt giống chị và có phong cách thời trang rất thu hút. Phương Anh từng tốt nghiệp Đại học sân khấu điện ảnh và có thể diễn được nhiều thể loại vai khác nhau. Phương Anh từng tham gia một vài bộ phim như: “Sóng gió gia đình”, “Phía sau tội ác”, “Cỏ dại”… Tuy nhiên hiện tại, Phương Anh không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nữa mà tập trung phát triển công việc kinh doanh. Mời quý độc giả đón xem thêm video Vợ chồng Đông Nhi, Ông Cao Thắng thực sự có "tin vui"? - Nguồn: VTC NOW

