Dàn du học sinh Việt vừa xinh như hot girl, vừa giỏi xuất sắc nhất năm 2018

Nguyễn Phương Dung hiện là nữ du học sinh Việt đang theo học ngành truyền thông tại trường Youngstown State University tại Mỹ với suất học bổng toàn phần cho toàn bộ khóa học. Trước đó, cô nàng này được biết đến bằng bảng thành tích khá khủng trong học tập khi giành tới học bổng du học từ 8 trường tại Mỹ với tổng kinh phí lên đến hơn 15 tỷ đồng. Việc giành xuất học bổng lên tới 15 tỷ của Phương Dung đã được dân mạng chú ý tới. Bên cạnh đó, nữ du học sinh 9X này cũng được nhiều người chú ý tới nhờ nhan sắc khá dễ thương và ngọt ngào của mình. Đỗ Thị Vóc (24 tuổi), quê ở Thái Bình, hiện là du học sinh ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế của trường Middlesex University, Anh Quốc. Trên trang cá nhân mình, nữ sinh này ngập tràn những bức hình check in ở các địa điểm nổi tiếng thế giới. Đặc biệt hơn, Vóc chính là người yêu của cầu thủ đang thi đấu cho CLB Hà Nội là Văn Dũng. Lê Hương Thảo (1995) - Á khôi của cuộc thi Miss Du học sinh Việt toàn thế giới năm 2015 vừa tốt nghiệp đại học, trở thành tân cử nhân của trường Ritsumeikan Asia Pacific University – Beppu, Nhật Bản. Năm 2017, Hương Thảo xuất sắc được trường đại học tại Nhật cấp học bổng sang ĐH Yonsei, Hàn Quốc du học diện trao đổi. Đây là ngôi trường lớn thứ 3 Hàn Quốc. Nữ chính trong MV "Yêu từ phía xa" của Chi Dân chính là Vy Võ, một du học sinh Việt tại Singapore. Cô bạn đã cùng ekip của Chi Dân quay MV trong 2 ngày tại Singapore. Vy Võ xuất hiện trong khung hình khiến người xem như "rụng tim" vì gương mặt xinh, nụ cười rạng rỡ và nét dịu dàng, nữ tính. Vóc dáng nhỏ nhắn cũng khiến cô nàng xinh xắn này trở nên đáng yêu hơn. Đặng Tiểu Tô Sa là con gái út cô Văn Thùy Dương, hiệu phó của trường Lương Thế Vinh và là cháu ngoại cưng của cố hiệu trưởng, PGS Văn Như Cương, hiện là du học sinh năm 2 ngành Quản lý khách sạn của trường ĐH The Hotel School Sydney. Gần đây, Tô Sa gây chú ý khi chia sẻ những bức ảnh với nhan sắc xinh đẹp, vòng eo phẳng lì, body chuẩn và gu ăn mặc bắt mắt trên Instagram. Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1998, sinh viên ngành Quan hệ quốc tế trường ĐH Quốc tế Tokyo), từng được đích thân phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản mời tham dự chương trình và trở thành Đại sứ cho Hội chợ từ thiện lần thứ 42 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Quỳnh Anh từng giành Giải đặc biệt cuộc thi Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản – Miss VYSA 2017 và cũng là Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc 2017 - một danh hiệu do ĐH quốc tế Tokyo, Nhật Bản trao tặng vì những đóng góp xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa tại trường.

Nguyễn Phương Dung hiện là nữ du học sinh Việt đang theo học ngành truyền thông tại trường Youngstown State University tại Mỹ với suất học bổng toàn phần cho toàn bộ khóa học. Trước đó, cô nàng này được biết đến bằng bảng thành tích khá khủng trong học tập khi giành tới học bổng du học từ 8 trường tại Mỹ với tổng kinh phí lên đến hơn 15 tỷ đồng. Việc giành xuất học bổng lên tới 15 tỷ của Phương Dung đã được dân mạng chú ý tới. Bên cạnh đó, nữ du học sinh 9X này cũng được nhiều người chú ý tới nhờ nhan sắc khá dễ thương và ngọt ngào của mình. Đỗ Thị Vóc (24 tuổi), quê ở Thái Bình, hiện là du học sinh ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế của trường Middlesex University, Anh Quốc. Trên trang cá nhân mình, nữ sinh này ngập tràn những bức hình check in ở các địa điểm nổi tiếng thế giới. Đặc biệt hơn, Vóc chính là người yêu của cầu thủ đang thi đấu cho CLB Hà Nội là Văn Dũng. Lê Hương Thảo (1995) - Á khôi của cuộc thi Miss Du học sinh Việt toàn thế giới năm 2015 vừa tốt nghiệp đại học, trở thành tân cử nhân của trường Ritsumeikan Asia Pacific University – Beppu, Nhật Bản. Năm 2017, Hương Thảo xuất sắc được trường đại học tại Nhật cấp học bổng sang ĐH Yonsei, Hàn Quốc du học diện trao đổi. Đây là ngôi trường lớn thứ 3 Hàn Quốc. Nữ chính trong MV "Yêu từ phía xa" của Chi Dân chính là Vy Võ, một du học sinh Việt tại Singapore. Cô bạn đã cùng ekip của Chi Dân quay MV trong 2 ngày tại Singapore. Vy Võ xuất hiện trong khung hình khiến người xem như "rụng tim" vì gương mặt xinh, nụ cười rạng rỡ và nét dịu dàng, nữ tính. Vóc dáng nhỏ nhắn cũng khiến cô nàng xinh xắn này trở nên đáng yêu hơn. Đặng Tiểu Tô Sa là con gái út cô Văn Thùy Dương, hiệu phó của trường Lương Thế Vinh và là cháu ngoại cưng của cố hiệu trưởng, PGS Văn Như Cương, hiện là du học sinh năm 2 ngành Quản lý khách sạn của trường ĐH The Hotel School Sydney. Gần đây, Tô Sa gây chú ý khi chia sẻ những bức ảnh với nhan sắc xinh đẹp, vòng eo phẳng lì, body chuẩn và gu ăn mặc bắt mắt trên Instagram. Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1998, sinh viên ngành Quan hệ quốc tế trường ĐH Quốc tế Tokyo), từng được đích thân phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản mời tham dự chương trình và trở thành Đại sứ cho Hội chợ từ thiện lần thứ 42 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Quỳnh Anh từng giành Giải đặc biệt cuộc thi Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản – Miss VYSA 2017 và cũng là Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc 2017 - một danh hiệu do ĐH quốc tế Tokyo, Nhật Bản trao tặng vì những đóng góp xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa tại trường.