Dàn cô giáo Việt Nam bất ngờ nổi tiếng nhờ ảnh lén

Cô giáo Vũ Tuyết là giáo viên môn Vật Lý, công tác tại trường THPT Tứ Kỳ (Hải Dương) từng nổi tiếng MXH nhờ khoảnh khắc chụp lén trong giờ ra chơi. Được biết cô giáo xinh đẹp này không hề hay biết mình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội cho đến khi phóng viên liên hệ. Ngoài cô giáo Vũ Tuyết, cô giáo Việt khác của trường THPT Yên Lạc (Vĩnh Phúc) bất ngờ được cư dân mạng truy lùng danh tính vì vẻ ngoài như hot girl. Được biết cô nàng là Nguyễn Thị Tuyết Mai, bức ảnh được chụp khi cô đang là cô giáo thực tập tại trường THPT Yên Lạc. Chỉ một vài hình ảnh do học sinh chụp lén trong giờ ra chơi, cô giáo trẻ Huyền My đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dân mạng, những thông tin về cô giáo xinh đẹp trở thành chủ đề được dân mạng tìm kiếm. Cô tên đầy đủ là Trần Huyền My, thời điểm đó cô là giáo viên của trường THPT Hạ Long (Quảng Ninh). Loạt ảnh chụp cô Trần Hải Lý - giáo viên trường mẫu giáo và tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Thôn 4 Cư San, huyện M'Drăk, tỉnh Đắk Lắk từng gây chú ý trên các diễn đàn. Trên diễn đàn của sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội, các bạn trẻ chia sẻ hình ảnh một nữ giảng viên xinh đẹp. Loạt ảnh nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và thả tim từ cư dân mạng. Theo sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội, nhân vật gây chú ý trong hình là cô T. Hằng, giảng viên bộ môn Triết học của trường. Xuất hiện trong vài bức ảnh được phụ huynh chụp lén cùng dòng trạng thái: "Đưa con đi học mà chẳng nỡ về", cô giáo Bùi Thuý Ngân trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng một thời gian dài nhờ ngoại hình hút mắt của mình. Được biết Thuý Ngân sinh năm 1991 và đã giảng dạy 4 năm tại trường Tiểu học Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Những bức ảnh của một cô giáo thực tập tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh từng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vì xinh như thiên thần lại trẻ không khác gì học sinh. Ảnh: Tổng hợp

Cô giáo Vũ Tuyết là giáo viên môn Vật Lý, công tác tại trường THPT Tứ Kỳ (Hải Dương) từng nổi tiếng MXH nhờ khoảnh khắc chụp lén trong giờ ra chơi. Được biết cô giáo xinh đẹp này không hề hay biết mình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội cho đến khi phóng viên liên hệ. Ngoài cô giáo Vũ Tuyết, cô giáo Việt khác của trường THPT Yên Lạc (Vĩnh Phúc) bất ngờ được cư dân mạng truy lùng danh tính vì vẻ ngoài như hot girl. Được biết cô nàng là Nguyễn Thị Tuyết Mai, bức ảnh được chụp khi cô đang là cô giáo thực tập tại trường THPT Yên Lạc. Chỉ một vài hình ảnh do học sinh chụp lén trong giờ ra chơi, cô giáo trẻ Huyền My đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dân mạng, những thông tin về cô giáo xinh đẹp trở thành chủ đề được dân mạng tìm kiếm. Cô tên đầy đủ là Trần Huyền My, thời điểm đó cô là giáo viên của trường THPT Hạ Long (Quảng Ninh). Loạt ảnh chụp cô Trần Hải Lý - giáo viên trường mẫu giáo và tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Thôn 4 Cư San, huyện M'Drăk, tỉnh Đắk Lắk từng gây chú ý trên các diễn đàn. Trên diễn đàn của sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội, các bạn trẻ chia sẻ hình ảnh một nữ giảng viên xinh đẹp. Loạt ảnh nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và thả tim từ cư dân mạng. Theo sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội, nhân vật gây chú ý trong hình là cô T. Hằng, giảng viên bộ môn Triết học của trường. Xuất hiện trong vài bức ảnh được phụ huynh chụp lén cùng dòng trạng thái: "Đưa con đi học mà chẳng nỡ về", cô giáo Bùi Thuý Ngân trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng một thời gian dài nhờ ngoại hình hút mắt của mình. Được biết Thuý Ngân sinh năm 1991 và đã giảng dạy 4 năm tại trường Tiểu học Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Những bức ảnh của một cô giáo thực tập tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh từng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vì xinh như thiên thần lại trẻ không khác gì học sinh. Ảnh: Tổng hợp