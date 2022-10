Đám cưới mùa lũ, cô dâu lên "máy cày" về dinh

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh đám cưới của một cặp đôi ở Diễn Châu, Nghệ An thu hút sự chú ý lớn của netizen. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô dâu và chú rể không xuất hiện bên cạnh một chiếc máy cày. . Dù khu vực rạp cưới khô ráo, không bị ngập nhưng con đường dẫn vào nhà cô dâu đi qua cổng làng lại bị ngập khá sâu. Chính vì thế để di chuyển qua khu vực này buộc phải sử dụng đến máy cày. Đằng sau chiếc máy cày được lắp thêm một chiếc xe kéo và trải vài chiếc ghế đôn để cô dâu và chú rể được ngồi đằng sau. Họ hàng hai bên đi đưa dâu cũng phải dùng đến một chiếc xe tải to. Mặc dù khung cảnh khá “dở khóc dở cười” nhưng cô dâu chú rể và quan viên hai họ đều rất vui. Không ít người còn lấy điện thoại ra quay chụp lại khoảnh khắc thú vị này. Nhiều bạn bè của cô dâu chú rể cũng cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ được dự một đám cưới đặc biệt như vậy. Sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người để lại bình luận đồng cảm với cô dâu chú rể vì gia đình mình cũng ở miền Trung. Hơn ai hết họ hiểu sự bất tiện khi tổ chức đám cưới vào mùa bão lũ. Một số bình luận của độc giả bên dưới bài đăng: "Cưới ri yêu cầu chủ nhà làm mâm lẩu, còn khách thì đem theo lái và cần câu để bắt cá, hết mồi thì ra thả lái với câu cá là bỏ vô nồi lẩu lụm luôn! Không say không về." Trước đó, dân tình cũng rần rần chia sẻ một đám cưới khác ở Nghệ An cũng đúng dịp sau bão Noru. Cô dâu ở Bắc Giang được ngồi thuyền hoa về dinh khiến netizen phải cười ra nước mắt. Theo đoạn clip được đăng tải cô dâu đã được nhà chồng chuẩn bị cho một chiếc thuyền nan được trang trí đầy hoa cưới. Hình ảnh cô dâu ngồi khép nép trên chiếc thuyền hoa hai tay còn cầm theo đôi dép thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nữ TikToker chủ nhân của đoạn clip cũng cho hay vì đi đường xa nên cô dâu khá mệt. Dù vậy, khi được ngồi "thuyền hoa" về nhà chồng cô nàng vẫn rất vui vẻ, không hề tỏ ra khó chịu. Tất cả cũng vì tình yêu mà cô dâu và chú rể dành cho nhau.

